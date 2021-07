Astronomové úspěšně změřili pohyb 66 blízkých galaxií, některé jen prolétají

Místní skupina galaxií obsahuje více než 30 galaxií, pokud počítáme i ty trpasličí a otázka je, zda ty mají vůbec něco společného, čili zda nějakým způsobem patří k sobě, ať už z hlediska vzniku nebo pohybu. V tom byl nyní velice nápomocný evropský satelit Gaia, který je určen právě pro astrometrii, čili přesné určení pozice, vzdálenosti a pohybu hvězd či potažmo jiných sledovatelných objektů (daleké galaxie/kvasary, nebo naopak blízké komety a asteroidy). S jeho pomocí už byl vytvořen katalog čítající cca miliardu objektů, převážně pak hvězd.

Místní skupina galaxií

Nyní šlo ale zvláště o blízké galaxie, a to přesněji 66 z nich ve vzdálenosti spíše do 1,5 milionu světelných let, ale v některých případech až 4,5 milionu. Zde dominuje naše Mléčná dráha společně s Galaxiemi v Andromedě a Trojúhelníku (na obrázku zvýrazněné žlutě). Už delší dobu se díky práci Hubbleova dalekohledu mluví o tom, že naše Galaxie je na kolizní dráze s Andromedou, s níž se má srazit, respektive spíše prolnout během několika miliard let. Na to tak nejeden astronom může klidně vsadit svůj krk.

Co ale menší galaxie v Místní skupině? Těch se právě týká nová studie španělských astronomů (via SyFy ), kteří sledovali celkem 74 blízkých trpasličích galaxií, z nichž se s vysokou mírou jistoty povedlo určit pohyb celkem 66. A důležitý byl v tomto případě především čas.

galaxie Wolf–Lundmark–Melotte (WLM), jedna z nejstarších v naší blízkosti

Nyní již máme díky satelitu Gaia k dispozici celkem 34 měsíců měření a jeho mise pokračuje, neboť bude dle plánu alespoň pětiletá. Sledovat hvězdy v naší galaxii je přitom snazší než sledovat mnohem vzdálenější objekty, neboť právě blízké hvězdy v pozorování překážejí. Dráhy blízkých galaxií tak byly určeny až nyní a zjistilo se přitom třeba to, že šest z trpasličích galaxií je gravitačně vázáno na Velký Magellannův oblak, čili trpasličí galaxii vzdálenou jen cca 160 tisíc sv. let, která je zase satelitním objektem naší Galaxie s cca desetinovou hmotností. Čili tu máme v podstatě satelitní galaxie naší satelitní galaxie.

Díky těmto datům bylo také možné spočítat oběžné dráhy malých galaxií, ale to už s vyšší mírou nepřesnosti danou kvůli tomu, že sami pořádně neznáme hmotnost Galaxie, která se odhaduje na 900 miliard až 1,6 bilionu Sluncí.

I to ale stačilo na zjištění, že řada ze zmíněných 66 galaxií prostorem Místní skupiny pouze prolétá, a časem tak zmizí z dosahu. Jiné se zase pravděpodobně srazí s naší Galaxií a ty opravdu malé mohou skončit přímo v jejím středu či poblíž něj, což znamená jejich konec, neboť přestanou existovat jako samostatné objekty.

