Asus i MSI chtějí za své GeForce RTX 5080 a 5090 i o 50-70 % více nad MSRP

Nedostatkové zboží obvykle zvyšuje svou cenu, přičemž se o to obvykle zasazují prodejci (a skalpeři). To není nic neobvyklého. Že jiné modely produktu daného výrobce mohou být dražší než ten základní, to také není nic divného. Když se ale různé vlivy zkombinují dohromady, mohou z toho vzniknout zvláštní situace. Otázkou je, jak tomu je v případě nových Blackwellů.



Už dobře víme, že grafické karty GeForce RTX 5080 a RTX 5090 jsou nedostatkovým zbožím, a také víme, že v obchodech jsou za mnohem vyšší ceny, než jsou MSRP od Nvidie. To ale může být způsobeno dvěma faktory, výše zmíněnými. Jednak jde o to, že výrobci sami si za své řešení účtují více, jednak tu může být vliv prodejců, kteří chtějí mít na produktech, o které je velký zájem, vyšší marže. Tentokrát to ale nevypadá až tak moc na vliv prodejců jako vliv výrobců. Když se totiž podíváme na oficiální ceníky Asusu nebo MSI, uvidíme tam opravdu velmi vysoké částky, někdy i velmi vysoce nad MSRP pro dané karty.

Např. doporučená koncová cena pro GeForce RTX 5080 od Nvidie je 999 USD. V případě MSI se ceny pohybují od 1140 USD (16G Ventus 3X) až po 1500 USD (16G Suprim Liquid SOC). U Asusu je to od 1000 USD (Prime) až po 1650 USD (Astral OC Edition). Najdeme tedy kartu za MSRP, ale i o 65 % dražší.

Pokud jde o GeForce RTX 5090, jejíž MSRP je 1999 USD, tak u MSI je seženete oficiálně od 2400 USD (32G Ventus 3X) až pod 2800 USD (32G Suprim Liquid SOC). Asus má prozatím nejlevnější model je za 2750 USD (TUF Gaming OC Edition), nejdražší je za 3410 USD (Astral LC OC Edition). To jsme na 70 % nad MSRP od Nvidie.

MSI se tak dostává v maximem na 40-50 % nad MSRP základních modelů, Asus dokonce na 65-70 %. Pokud tak některé karty nestojí v obchodech 60 tisíc, jak by napovídal ceník Nvidie, ale třeba 80 i více, nemusí jít nutně o nenažranost prodejce (i když nějaká ta tisícovka tam být může), ale o mnohem vyšší cenu ze strany výrobce karet za jejich pokročilejší varianty (např. přetaktované edice a/nebo verze s vodním chlazením a podobně).