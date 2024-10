Asus inovuje zdroje ROG Thor s výkonem až 1600 W, GPU-First vylepšuje stabilitu pro GPU

Výkonné moderní počítače potřebují také výkonné zdroje. Procesory i grafické karty dnes mohou vzít i stovky wattů, a tak společnost Asus přichází s inovovanými počítačovými zdroji ROG Thor. Ta zahrnuje nové modely ROG Thor 1000W Platinum III, ROG Thor 1200W Platinum III a nejvýkonnější ROG Thor 1600W Titanium III. Nové zdroje jsou kompatibilní s ATX 3.1, je na ně poskytována 10letá záruka a mají odnímatelný magnetický displej OLED, díky čemuž je možné ho umístit na viditelné místo, ať už je zdroj ve skříni umístěn jakkoli.

Cílem inovované řady je co nejvyšší efektivita. Najdeme tu GaN MOSFET, které mají podle výrobce o 30 % vyšší efektivitu proti standardním MOSFETům. Dále tu máme funkci GPU-First, která stabilizuje dodávku napětí vyhrazeného pro GPU, kdy nedochází k tak výrazným výkyvům při změnách požadavků. Asus říká, že zdroje vylepšují stabilitu o 45 %, ať už to znamená cokoli. Turbo Mode pak zajišťuje lepší chlazení v případě delších vysokých odběrů energie, ventilátor má mít dvojnásobnou životnost proti standardu, 80 tisíc hodin. Název napovídá i certifikaci, kterou splňují, modely 1000W a 1200W dostaly 80 Plus Platinum, 1600W pak dostal 80 Plus Titanium, tato verze má i navíc certifikaci Cybenetics Lambda A+ ohledně nízké hlučnosti (pod 20 dB(A)).