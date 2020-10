Asus PG32UQX: Ultra HD s DisplayHDR 1400 pro náročné

Asus PG32UQX představuje dalšího zástupce 32" hi-end herních monitorů této firmy. Hi-end je tu skutečně namístě, stačí se podívat na základní specifikace. Máme tu 32" panel IPS s rozlišením Ultra HD (3840 x 2160), obnovovací frekvencí až 144 Hz se synchronizací pomocí NVIDIA G-Sync Ultimate a také přímé podsvícení pomocí Mini-LED, díky němuž může monitor nabídnout certifikaci DisplayHDR 1400.

Asus použil 10bitový panel s odezvou 4 ms GtG a nativním kontrastem 1000:1. Pro hráče bude k dispozici také technologie ULMB (ultra-low motion blur reduction). Dnes tak lze jen těžko čekat lepší specifikace od herního monitoru, než jaké nabízí tato novinka, i když to samozřejmě neznamená, že PG32UQX bude vyhovovat všem.

Panel tak dosahuje rozlišení 163 pixelů na palec (PPI) a jeho plocha je rozdělena na celkem 1152 zón, které mohou být podsvíceny s rozdílnou intenzitou právě pro účely HDR. Co se týče barev, Asus slibuje více než 90procentní pokrytí prostoru DCI-P3.

Oproti dříve dostupným informacím ale Asus popřel, že by tento monitor již nabízel rozhraní HDMI 2.1 (via TFTCentral ). Je tu tak HDMI 2.0 a také DisplayPort 1.4. Vedle toho můžeme automaticky počítat s RGB podsvícením, flexibilním stojanem, do nějž se mohou schovat kabely, ovšem také s vysokou cenou. Taobao uvádí v přepočtu 150.000 Kč, což by bylo přímo šílené, ale Asus se už ozval, že tato cena nesedí stejně jako informace o HDMI 2.1.