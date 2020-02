Asus potvrzuje problémy ROG Strix Radeon 5700 s chlazením, ale ukazuje na AMD

Vypadá to navíc, že problém s kvalitou hardwaru Asus z hlediska dimenzování chladičů může zasahovat do více kategorií. Zrovna nedávno jsme se podívali na výměnu aktivního chladiče čipsetu na desce Asus ROG Strix X570-E , na níž se nachází prosím pěkně toto:

Není divu, že se "DerRuehrer" rozhodl pro výměnu za pasiv, který na svou práci stačil naprosto s přehledem a nepotřeboval k tomu malý ventilátorek s otáčkami 2500 RPM.

Zvláště od grafických karet ROG Strix bychom ale očekávali příkladné provedení zvláště s ohledem na chlazení, ale ohlasy jsou poněkud odlišné. Obecně se pak mluví o chabé výstupní kontrole kvality, ovšem Asus se nyní ozval s tím, že tomu tak není a že problém je v doporučeních AMD ohledně přítlaku chladiče na GPU, který se má pohybovat mezi 30 a 40 psi. Asus to dle svých slov dříve dodržoval, ale obdržel stížnosti a po provedení vlastních testů zjistil, že optimální je spíše 50 až 70 psi, což mají jeho karty vyrobené v tomto roce a maximum je 75 psi (cca 5,1 Atm)

V grafu poukazuje také na různé vlastnoruční úpravy chladičů, které provádějí samotní zákazníci pomocí kratších šroubků či podložek, ovšem právě ty mají i výrazně přesahovat onu hranici 75 psi a vystavovat GPU i karty příliš velké síle.

Asus pak chce nabídnout nové montážní šroubky těm zákazníkům, kteří vlastní starší verze karet série ROG Strix Radeon RX 5700. Ti mají kontaktovat nejbližší servisní centrum firmy, ovšem ne dříve než v březnu. Samozřejmě ale nejde o to, že by zákazník dostal do ruky nové šroubky, ať si to vymění sám. To zajistí Asus a zdarma.

Zde máme seznam modelů , které by daným problémem mohly být postiženy.

Asus se tak ve svém vyjádření odvolává na doporučení firmy AMD ohledně přítlaku chladiče na GPU, ovšem to jej pochopitelně nezbavuje odpovědnosti za jeho vlastní produkty, při jejichž zevrubném testování by se problém měl ukázat, a to zvláště v případě tak drahých karet. Vedle toho tu jsou ještě stížnosti na chlazení pamětí karet TUF Gaming RX 5700 Series, na něž výrobce dosud nereagoval.



