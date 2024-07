Asus představil první routery s integrovanou NordVPN

Routery mohou obvykle posloužit jako prostředník k sítím VPN, ne vždy je to ale jednoduché nastavit. Společnosti Asus a NordVPN chtějí uživatelům přijít vstříc a vše ještě o něco zjednodušit. Vybrané routery Asusu budou totiž disponovat přímou integrací služeb NordVPN do svého systému, což usnadní konfiguraci VPN na těchto routerech zadáním přihlašovacích údajů do služby NordVPN (routery Asusu už dříve umožňovaly nakonfigurovat NordVPN přes OpenVPN položku v administraci). Nyní bude v rámci firmwaru Asusu možné NordVPN dále flexibilně nastavovat, aby uživatelé mohli využívat bezpečné, soukromé, ale stále i dostatečně rychlé připojení k internetu.



Prvními dvěma routery s integrací NordVPN budou dva modely z nabídky společnosti Asus, jedna mobilní a druhá herní varianta. Jako první je tu malý mobilní router Asus RT-AX57 Go, který umožňuje mobilní tethering 4G/5G, funkci soukromého hotspotu přes veřejnou Wi-Fi (WISP) a tradiční režim routeru. Tento router podporuje až 30 poskytovatelů služeb VPN. Druhým modelem je herní router Asus ROG Rapture GT-AX11000 Pro, který podporuje až 12 souběžných Wi-Fi streamů. Připomeňme, že NordVPN vyjde na 12,99 až 16,59 EUR měsíčně podle zvoleného plánu, nicméně při ročních nebo 2letých plánech mohou být tyto částky podstatně příznivější.