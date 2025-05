Asus představuje 3000W zdroj Pro WS Platinum, zvládne napájet 4 GeForce RTX 5090

V nabídce počítačových zdrojů společnosti Asus se objevily tři nové modely řady PRO WS Platinum. Jsou určené pro pracovní stanice vybavené větším počtem grafických karet, pro něž mají několik konektorů 12V-2x6. Jsou kompatibilní se standardem ATX 3.1 i PCIe 5.1, mají certifikaci 80 PLUS Platinum, aktivní PFC a 10letou záruku. O chlazení se starají hliníkové chladiče i ventilátory s ložisky s dvojnásobnou životností, nepodporuje však pasivní režim (0dB Technology). Pro větší bezpečnost jsou zde speciální kabely, které by měly být při provozu o 50 °C chladnější než obvykle. Zajímavé jsou ale především výkony nových zdrojů. Do prodeje půjde 1600W, 2200W i 3000W varianta.

Ta první si poradí s dvojicí grafických karet, 2200W model dokáže napájet čtyři GeForce RTX 5080 a 3000W varianta si troufne dokonce na 4 karty GeForce RTX 5090 (a proud 250 A na 12V větvi). Zdroj přitom není ani nějak obrovský, má míry 175×150×86 mm, váží 2,16 kg. Určen je tak spíše pro výpočetní stroje, kde je potřeba velká síla výkonných GPU (dneska především AI, ale pochopitelně je možné ho použít i do sestav na jiná výpočetně náročná nasazení), ostatně od toho patří do série WS (WorkStation). Jaké budou ceny, to nebylo zveřejněno, ale určitě nebudou levné.