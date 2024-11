Asus představuje levný grafický 5K monitor ProArt PA27JCV

Zatímco běžné monitory většinou končí na rozlišení 4K, existuje několik grafických monitorů s vyšším rozlišením 5K. Sem zavítal také nový Asus ProArt Display PA27JCV. Ten má 27" panel IPS s rozlišením 5120×2880 pixelů. Pokrývá 100 % prostoru sRGB, 95 % Adobe RGB a 99 % DCI-P3. Jeho maximální jas dosahuje 400 nitů, v HDR je to pak 500 nitů (VESA DisplayHDR 500). Zajímavý je také na IPS vysokým kontrastem 1500:1 (tato technologie je v kontrastu obvykle horší a mívá většinou 1000:1).

Monitor zvládá 10bitové barvy (1,07 mld. barev), má standardní 60Hz obnovovací frekvenci a 5ms odezvu GTG. Na hry se tedy moc nehodí, nicméně podporuje Adaptive-Sync. Nabídne však podporu pro spoustu barevných prostorů, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec.2020, DICOM, Rec.709 a HDR. Je od výroby kalibrovaný (Delta E<2). Dále tu najdeme podporu pro PIP, PBP, Auto KVM Switch, nabídne funkce jako Low Blue Light, DisplayWidget nebo ProArt Chroma Tune. Chlubit se může certifikací Calman Verified. Technologie LuxPixel pak přináší méně odrazivý povrch, obrazovka tak vypadá více jako papír.



Monitor je vybaveny dvěma základními 2W reproduktory. Dále tu máme USB-C (DP Alt), DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 a USB hub se třemi porty USB-A 3.2 Gen2 a jedním USB-C 3.2 Gen2. USB Power Delivery zvládá až 96 W. Ve výbavě je také audio jack pro sluchátka. Spotřeba novinky činí 31,04 W. Pokud jde o polohovatelnost, výškově to zvládá ve 130mm rozsahu, náklon je možný od -5° do +23°, do stran pak o +/-30°, nechybí ani funkce pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Zajímavostí je senzor ambientního světla a senzor podsvícení, který zajišťuje konstantní barevné podání v různých světelných podmínkách. Monitor potěší svou cenou, ve své třídě totiž patří s cenovkou 799 USD k nejlevnějším.