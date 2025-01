Asus přetaktoval svou GeForce RTX 5090 na skoro 3,4 GHz, vzala si přes 1000 W

Nové grafické karty GeForce RTX 5000 jsou poněkud kontroverzními produkty. Přináší výrazně vyšší výkon v některých úlohách AI, což se projevuje také ve výrazně vyšším výkonu v DLSS, naopak rasterizační výkon se zas až tak moc neposunul, neboť s výjimkou RTX 5090 se ani nijak zásadně neměnily specifikace. Ceny zůstaly na podobné úrovni (opět s výjimkou RTX 5090), efektivita se moc neposunula a dostupnost je tak mizivá, že nám tu zase úřadují skalpeři , kteří ženou ceny karet nahoru. Bez diskuze je ale to, že GeForce RTX 5090 je nejvýkonnější spotřebitelskou grafickou kartou dneška, a to s velkým náskokem. Jeden z výrobců koncových karet, Asus, se rozhodl výkon posunout ještě dál (ale ne tak, že byste to dostali v koupené kartě).