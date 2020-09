Asus ROG a IKEA: partnerství pro výrobu herního nábytku

Asus ROG (Republic of Gamers) tvoří čistě herní hardware včetně herní výbavy, čili pokud má jít o partnerství s IKEA, je dopředu jasné, že za tím bude výroba nábytku pro hráče. Otázka je, co má takový nábytek poskytnout a jak se bude lišit od toho "normálního".

Asus prozradil, že v jeho divizi ROG bude vznikat design pro nové kusy nábytku prodávané v obchodech IKEA, přičemž cílem bude nabídnout jej ve velkých počtech za příznivou cenu, což se ostatně od švédské nábytkářské firmy očekává. V rámci první vlny se očekává, že se na trhu objeví cca 30 produktů s designem od ROG, a to někdy v průběhu února v příštím roce.

Nicméně to bude platit zatím pouze pro Čínu, přičemž do obchodů IKEA po celém světě se tento nábytek dostane až v říjnu, čili za více než rok. Zatím se ale nedozvíme, jak by daný nábytek mohl vypadat. Logicky půjde asi především o stoly a židle, přičemž snímky ze setkání zástupců ROG a IKEA jsou jich plné, avšak nevypadá to, že by něco z toho už patřilo mezi chystané produkty.

Nábytek "ROG IKEA" by měl být dle dostupných informací zároveň funkční z hlediska potřeb hráčů, a přitom decentní, aby zapadl do běžné domácnosti, takže asi nelze čekat (pouze) černé stoly s červenými logy ROG a RGB LED podsvícením. Lidé z ROG sami mluví o tom, že chtějí vytvořit dokonalé místo pro hraní, které je komfortní i funkční a umožní se plně ponořit do hry. O líbivém vzhledu tak nepadlo ani slovo.

Asus také prozradil, že už proběhla řada virtuálních jednání mezi lidmi z IKEA Product Development Centre (Šanghaj) a Asus Design Centre (Tchaj-pej a Šanghaj), na nichž se probíraly nové nápady na design, vývoj produktů, testování, experimentování a modifikace.

Uvidíme tak, zda nám Asus či IKEA v únoru alespoň ukáže, co se to dostalo na Čínský trh.



