Asus ROG Falchion: pouze 68 kláves s bezdrátovým rozhraním

Asus ROG Falchion je tak určena pro hráče, kteří ocení především to, že jim klávesnice nebude na stole zabírat velký prostor a ani jej nebude hyzdit svým kabelem. Nabídne jednolité pole 68 kláves s alternativními funkcemi, které jsou vyznačeny na jejich přední hraně.

Dá se ale říci, že tuto klávesnici by si nemuseli oblíbit jen hráči, kteří často nepotřebují moc kláves, a to zvláště v případě fanoušků akčních her. Může jít také o vhodnou volbu pro pokročilejší uživatele zvyklé na to, že s rukama po klávesnici moc necestují a vše potřebné obslouží z výchozí polohy, takže jsou třeba zvyklí na psaní čísel pomocí horní řady a ne s využitím numerického bloku.

Asus ROG Falchion dle fotografií opravdu není o nic větší, než musí být, čili má jen minimální okraje kolem kláves, mezi nimiž není ani kousek zbytečného, či lépe řečeno nevyužitého místa. 68 kláves zde tak představuje 65procentní rozložení. Krom hlavního bloku kláves, který ovšem postrádá funkční F klávesy (jejich funkce přebírají numerické klávesy) tu tak už máme jen šipky a klávesy Insert, Delete, Page Up a Down, čili bez Home a End v případě středního bloku.

Asus se rozhodl použít klávesy s plným zdvihem a tlačítky Cherry MX RGB, takže to znamená i plně barevné LED podsvícení s využitím Aura Sync pro synchronizaci s dalším hardwarem. Je ale otázka, jaký zde bude výběr s ohledem na stisk tlačítek a verzi Blue, Brown, Red či další.

Co se týče rozhraní, použit byl 2,4GHz rádiový transmitter s odezvou 1 ms a Asus se chlubí tím, že klávesnice vydrží pracovat na baterie až po dobu 400 hodin, ovšem to s největší pravděpodobností platí pro vypnuté podsvícení. Více se nedozvíme, tedy ani to, zda je použit vestavěný akumulátor, nebo běžné baterie. Víme ale, že se klávesnice dodává s odolným vrchním krytem.

