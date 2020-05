Asus ROG Strix GT35: herní PC s až Core i9-10900KF a RTX 2080 Ti

Pokud při stavbě herního počítače dáváte přednost sestavám od výrobců, můžete do své nabídky zařadit také novinku od Republic of Gamers – tedy za předpokladu, že požadujete výkonný stroj a nevadí vám za něj (pravděpodobně) zaplatit vyšší cenu. Na stránkách Asusu se totiž v tichosti objevily nové sestavy ROG Strix GT35, které používají jedny z nejvýkonnějších komponentů od Intelu a Nvidie. Zákazníky by tedy měli být hlavně hardcore hráči, kteří si rádi zahrají nejmodernější AAA tituly a nechtějí se přitom omezovat v nastavení detailů.

Z hlediska designu se jedná o klasické tower PC reaguje na dnešní trendy v hráčském světě, což znamená agresivní tvary a bohaté RGB podsvícení s možností detailního přizpůsobení. K tomu slouží software ROG Armoury Crate, který zároveň umožňuje nastavit hardware a vytvořit samostatné profily pro hry. Nás ale pochopitelně nejvíce zajímá, co se nachází uvnitř skříně. Zákazník si může vybrat z mnoha konfigurací, přičemž všechny zahrnují 10. generaci procesorů Intel, konkrétně Comet Lake-S. Nabídka začíná osmijádrem Core i7-10700 a končí desetijádrem Core i9-10900KF.

Ani v případě grafické karty se nároční hráči nemusí nijak výrazně omezovat, zvolit totiž mohou až Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. V nabídce ovšem zůstávají i levnější varianty, které začínají kartou GeForce RTX 2060. K tomu lze přidat až 64GB RAM a 1TB SSD. Výrobce použil základní desku ROG Strix Z490-F Gaming a pokročilý systém chlazení, který dokáže počítač uchladit na 9 °C a při hraní her nepřekračuje hlučností hodnotu 35 dB. Stroj je připraven také na moderní standard Wi-Fi 6 (802.11ax) a chlubí se dlouhou nabídkou konektorů, která zahrnuje také dvanáct portů USB v součtu na přední i zadní straně.

Prozatím nebylo oznámeno, kdy se Asus ROG Strix GT35 začne prodávat ani kolik bude stát. Do základního balení ovšem výrobce přidá také herní klávesnici a myš, oboje pochopitelně s RGB podsvícením.

Možnosti konfigurace a konektivita Asus ROG Strix GT35: Procesor Intel Core i9-10900KF

Intel Core i9-10900K

Intel Core i7-10700KF

Intel Core i7-10700K

Intel Core i7-10700 Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 6GB

NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB Paměť Až 64GB DDR4 (2933 MHz) Úložiště Až 1TB M.2 NVMe PCIe SSD 1TB/2TB HDD Konektory na přední straně 2 x USB 3.2 Gen 1 type A 2 x USB 3.2 Gen 1 type C 1 x vstup pro mikrofon 1 x výstup pro sluchátka Konektory na zadní straně 3 x USB 3.2 Gen 2 type A 1 x USB 3.2 Gen 2 type C 2 x USB 3.2 Gen 1 type A 2 x USB 2.0 type A 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x RJ45 5 X audio jack 1 x S/PDIF





