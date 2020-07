Asus RT-AX89X: herní router s osmi anténami a dvěma 10Gb/s porty

Je to pavouk, krab nebo tajemný návštěvník z vesmíru? Nový router od Asusu si díky nezvyklému kruhovému designu a spoustě antén rozhodně nespletete s obyčejným kancelářským routerem. Pokud pro hraní her (nebo jiné online činnosti) požadujete síť s nekompromisním výkonem a neváháte si za nový router připlatit, pak patříte do cílové skupiny pro novinku RT-AX89X AX6000. Nepřekvapí, že router podporuje nový standard Wi-Fi 6 (také známý jako 802.11ax) a dosahuje přenosové rychlosti až 6 104 Mb/s v duálním režimu. Z toho 4 804 Mb/s prochází přes pásmo 5 GHz a dalších 1 300 Mb/s přes pásmo 2.4 GHz. Pokud využijete režim 802.11ac neboli Wi-Fi 5, vyšplhá se rychlost na 4333 Mb/s přes 5 GHz, respektive 1 000 Mb/s přes 2,4 GHz.

Tento dvoupásmový 8x8 Wi-Fi 6 router s modulací 1024-QAM by měl nabídnout skoro třikrát vyšší výkon než běžné dvoupásmové 4x4 Wi-Fi 5 routery. O moderní zabezpečení se stará podpora aktuálních protokolů včetně WPA3-Personal a WPA2-Enterprise. Vestavěná technologie AiProtection Pro dodávaná společností TrendMicro chrání všechna připojená zařízení před nebezpečnými webovými stránkami. Výrobce navíc slibuje pravidelné doživotní aktualizace zdarma. Součástí tohoto nástroje je také rodičovská ochrana, která umožňuje blokovat specifické kategorie webových stránek a mobilních aplikací nebo zamezit přístup na internet v určitý čas. K ovládání slouží aplikace pro smartphony, kde lze také sledovat aktivitu připojených zařízení.

Jednou z novinek, kterou přináší standard Wi-Fi 6, je funkce OFDMA. Efektivnějším rozdělením pásma snižuje latenci a umožňuje simultánní připojení více koncových zařízen najednou. Použití osmi antén se speciálním designem by mělo zlepšit pokrytí signálem. Ačkoliv Asus nezveřejnil zisk v dBi, na svých stránkách doporučuje tento router pro použití ve velkých domácnostech. Pomocí více kompatibilních routerů od Asusu lze vytvořit systém AiMesh s ještě vyšším dosahem a použít síť s jedním nebo více SSID. Uvnitř nezvykle navrženého těla se ukrývá čtyřjádrový procesor běžící na frekvenci až 2,2 GHz a 1GB operační paměť.

Zvláštní pozornost si ovšem zaslouží nabídka konektorů. Router disponuje dvěma ethernovými uplink porty s propustností 10 Gb/s, které lze jednotlivě nakonfigurovat do režimu downlink. Kromě toho nechybí osm ethernetů pro downlink s 1Gb/s a jeden WAN port se stejnou maximální rychlostí. K dispozici jsou rovněž dva konektory USB 3.1 Type-A s propustností 5 Gb/s, které umožňují připojit USB modemy pro mobilní sítě nebo externí úložiště. Asus zatím nezveřejnil cenu ani dostupnost pro model RT-AX89X AX6000, ale v amerických internetových obchodech se router předběžně objevil s cenovkou 500 dolarů, v přepočtu 11 800 Kč bez DPH.

