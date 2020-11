Asus si zaregistroval i ROG STRIX verze Radeonu RX 6900

To rozhodně nelze tvrdit jen na základě výpisu z materiálů EEC , ostatně je notoricky známo, že si tam firmy registrují i modely, které vůbec nedorazí na trh, respektive mohou, ale nemusí. Jde tak o registraci karet i čistě jen pro případ, že by skutečně začaly být aktuální.

Asus ROG Strix s RTX 3080

Ovšem v tomto případě je divné, že se v seznamu objevují karty Asus RX 6900 a žádné RX 6900 XT. My přitom dobře víme, že AMD plánuje v brzké době (8. prosince) vypustit na trh právě Radeon RX 6900 XT a o RX 6900 firma vůbec nemluvila. Je také velice nepravděpodobné, že by se mezi karty RX 6900 XT a RX 6800 XT dokázalo vmáčknout ještě jedno SKU, když rozdíl mezi nimi je pouze 8 CU a v případě výkonu (FP32) jde o 23 a 20,7 TFLOPS. Prostor pro takovou kartu tu prostě není.

Na druhou stranu, stále ještě nevíme, jak to bude s nereferenčními verzemi Radeonů RX 6900 XT, neboť dříve jsme se dozvěděli, že tyto karty mají být pouze referenční, avšak na konci října se objevila zpráva, že AMD má jednat s AIB partnery právě o možnosti výroby jejich verzí. Mohly by snad nakonec opravdu přijít, jen ne s označením 6900 XT? To se ještě uvidí a je třeba si prostě počkat na další informace.