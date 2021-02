Asus také zveřejnil hodnoty TBP nových notebookových karet

Představme si, že by nám výrobci grafických karet nabízeli modely, u nichž by nikdo neuváděl takty a navíc by se výkon těchto modelů nelišil jen o několik procent, ale třeba rovnou o třetinu. Přesně takováto situace by měla vládnout u nových notebooků, které už ani nevyužívají či nemusí využívat označení Max-Q a Max-P, které určuje alespoň základní vlastnosti. A výrobcům těchto notebooků to ani nepřišlo divné, dokud se neozvali sami zákazníci a také NVIDIA, která výrobce vyzvala k tomu, aby začali uvádět alespoň základní informace o výkonu karet.

Na to reagovala společnost MSI , která byla sice první, ale zveřejnila pouze tabulku v rámci jednoho videa na YouTube. Tato informace tak snadno zapadne a nebude dobře k nalezení, takže se dalo čekat, že MSI doplní i specifikace svých notebooků, ale to se za více než týden nestalo a u takového GE76 či jiných máme ve specifikacích uveden pouze základní model grafické karty bez jakéhokoliv upřesnění.

Tweakers.net nyní hlásí, že reagoval také Asus, který uvedl podrobné informace o maximálních taktech karet RTX 3000 (i GTX 1600) a pak i o TBP a ještě navíc i hodnoty Dynamic Boost, jež dokáží kartě přihrát další watty v závislosti na celkové zátěži počítače. Asus navíc na rozdíl od MSI také doplnil tyto informace do oficiálních specifikací svých notebooků, takže si třeba u ROG Zephyrus G15 GA503 můžeme přečíst o tom, že s kartou RTX 3060 je k dispozici ve dvou verzích a obě mají takty až 1525 MHz, TBP 80 W a Dynamic Boost až 15 W.

Díky těmto informací by už mělo být snadné porovnat si výkon s dalšími modely ostatních výrobců, jenomže Asus je zatím mezi nimi výjimka, což je s přihlédnutím k tomu, jak velké výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými implementacemi stejných karet mohou být, přímo nepochopitelné.

Notebook Model GPU Turbo (MHz) TGP (W) Dynamic Boost (W) Maximum (W) ROG XG Mobile GC31S RTX 3080 1810 150 0 150 GC31R RTX 3070 1720 125 15 140 ROG Flow X13 GV301QH GTX 1650

Max-Q 1255 35 5 40 ROG Zephyrus

Duo 15 SE GX551QS RTX 3080 1645 115 15 130 GX551QR RTX 3070 1660 115 15 130 GX551QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Zephyrus G15 GA503QS RTX 3080

Max-Q 1345 80 20 100 GA503QR RTX 3070 Max-Q 1390 80 20 100 GA503QM RTX 3060 1525 80 15 95 GA503IM RTX 3060 1525 80 15 95 ROG Zephyrus G14 GA401QM RTX 3060

Max-Q 1382 60 20 80 GA401QH GTX 1650 1615 50 15 65 ROG Strix SCAR 17 G733QS RTX 3080 1645 115 15 130 G733QR RTX 3070 1660 115 15 130 G733QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Strix SCAR 15 G533QS RTX 3080 1645 115 15 130 G533QR RTX 3070 1660 115 15 130 G533QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Strix G17 G713QR RTX 3070 1660 115 15 130 G713QM RTX 3060 1802 115 15 130 G713QH GTX 1650 1615 50 15 65 ROG Strix G15 G513QR RTX 3070 1660 115 15 130 G513QM RTX 3060 1802 115 15 130 G513QH GTX 1650 1615 50 15 65 TUF Dash F15 FX516PR RTX 3070

Max-Q 1390 80 5 85 FX516PM RTX 3060 1525 80 5 85 TUF A17 FA706QR RTX3070

Max-Q 1510 90 5 95 FA706QM RTX3060 1630 90 5 95 TUF A15 FA506QR RTX 3070

Max-Q 1510 90 5 95 A506QM RTX 3060 1630 90 5 95

Čili děkujeme společnosti Asus za to, že se odhodlala dát ostatním alespoň příklad hodný následování.



