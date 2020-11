Asus UK: dodávky RTX 3000 se zvýší ještě během listopadu

NVIDIA začátek prodeje karet GeForce RTX 3000 jednoznačně podcenila. Těžko lze mluvit o tom, že by neočekávala tak velký zájem. Vedení muselo moc dobře vědět, že když nabídne v rámci nových karet cca dvojnásobný výkon za stejnou cenu, poptávka bude obrovská, takže lze spíše uvažovat o nedostatečném objemu výroby, která se stále teprve rozjíždí. A půjde nejspíše o samotná GPU Ampere tvořená firmou Samsung, neboť i nových RTX 3070 s běžnými paměťmi GDDR6 není ani zdaleka dost.

Asus ROG UK nyní vydává vlastní prohlášení, přičemž Asus jako jeden z nejvýznamnějších AIB partnerů firmy NVIDIA jistě dobře ví, jaká je aktuální situace a co lze čekat v nejbližších týdnech.

Ovšem i Asus se vyhýbá tomu, aby mluvil o slabé nabídce a otevírá své prohlášení slovy, že právě poptávka je zdroje frustrace zákazníků. Dále pak mluví o tom, že během listopadu se objem dodávek (alespoň ve Velké Británii) zvýší. Firma také ujišťuje, že sama dělá vše možné pro to, aby se nově vyrobené karty dostaly ke svým zákazníkům co nejdříve.

Pak Asus svým zákazníkům ještě radí, aby co nejčastěji kontrolovali stav své objednávky. Jako by si tím snad mohli pomoci k něčemu jinému, než jen k dalšímu umocnění své frustrace. Asus se však zavázal k tomu, že bude sám pravidelně informovat prodejce o dodávkách nových karet. Dle stránek NowInStock.net ale v případě Asusu skutečně bude co zlepšovat, neboť na rozdíl od jiných AIB partnerů NVIDIE byly aktualizace karet Asus s ohledem na vývoj skladových zásob velice vzácné.