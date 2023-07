Asus ukázal koncept GeForce RTX 4060 Ti se slotem M.2 pro SSD

Nové grafické karty GeForce RTX 4060 a RTX 4060 Ti se sice dávají do slotů PCIe x16, nicméně nevyužívají plných 16 linek, ale pouze 8 (pracují tedy v režimu x8). Inženýry v Asusu tak napadlo, proč nevyužít zbývajících 8 linek, které samotná grafika "ignoruje", k něčemu užitečnému. Na koncept karty GeForce RTX 4060 Ti tak přidali jeden slot M.2 pro SSD. Ten pojme max. 8cm verze SSD, tedy formát M.2 2280.



Myšlenka je to jednoduchá. RTX 4060 Ti si vezme svých klasických 8 linek a zbývajících 8 linek leží ladem, takže se využijí alespoň čtyři z nich pro SSD jednotku, ta jsou totiž určena pro PCIe x4. Do počítače se vám tak může vejít další SSD na rychlé sběrnici PCIe 4.0 x4. Ze strany chladiče GPU je tak SSD navíc aktivně přímo chlazeno ventilátorem, který se tak nestará jen o chlazení grafiky, ale současně i onoho SSD. Nepotřebuje mít tak ani žádný heatsink.

V testech na sociální síti Bilibili byl ukázán výkon řešení na grafické kartě a na základní desce při využití SSD Samsung 980 Pro. V sekvenčních přístupech byly hodnoty docela vyrovnané (rozdíly +/- 1%), nicméně v náhodných přístupech už vedlo řešení při montáži SSD do grafické karty (od 5 do 14 % k dobru s průměrem +11 %). Zajímavostí jsou i teploty. Na základní desce se povedlo SSD uchladit na 53 °C, nicméně při montáži do grafické karty Asusu a ofukováním ventilátorem grafické karty se teploty snížily dokonce jen na 43 °C. Je nicméně možné, že se toto řešení objeví jen v Číně a na některých asijských trzích.