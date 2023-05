Asus ukázal koncept karty GeForce RTX 4070, která nepotřebuje externí napájení

Zajímavým konceptem se pochlubila společnost Asus. Ta totiž ukázala grafickou kartu GeForce RTX 4070, která nejenže nemá napájecí konektor 12VHPWR, ona nemá ani klasický 8pinový. Externí napájení tu vůbec nenajdete, neboť karta řeší své napájení jen přes sloty. Otázkou ale je, jak lze napájet 200W kartu přes slot, když PCIe zdaleka nedodá tak velké množství. Vtip je v tom, že se nenapájí jen přes tento jeden slot, ale přes více různých slotů. Karta totiž využívá dva. Vedle klasického PCIe se totiž o napájení stará ještě další konektor zatím označený GC_HPWR.

Ten byl prezentován na speciální verzi základní desky Asus Z790 TUF Gaming, která za PCIe x16 slotem měla ještě onen napájecí slot GC_HPWR. O veškeré napájení by se tak postarala základní deska. Tento konektor by měl být schopen dodat 600 W, takže RTX 4070 by to mělo zvládnout s naprostým přehledem. Výhodou by bylo zdánlivě menší množství kabeláže a eliminace rizika špatného zasunutí kabelu s koncovkou 12VHPWR. Jenže tak jednoduché to není. Ta energie se v základní desce nevezme jen tak. Asus v podstatě udělal to, že konektory z grafiky přesunul na základní desku, takže na ní najdeme tři 8pinové konektory i onen mnohými nenáviděný 12VHPWR. Nový konektor je tak jen jakousi napájecí redukcí, která se přesunula do základní desky. Samotná grafika má tři ventilátory a dvojitý BIOS s nastavením na Performance nebo Quiet. Prozatím nese označení Megalodon.



Zatím jde o koncept, a aby to fungovalo, musela by to podporovat nejen grafická karta, ale také základní deska (musí mít onen extra slot). Asus se měl nechat slyšet, že by se novinka měla letos dostat do výroby a být celosvětově dostupná, nicméně sama o sobě nic až tak zásadního neřeší (snad jen to, že se RTX 4070 dá napájet 8pinovými konektory přes základní desku a nemusí se použít 12VHPWR, i když může) a přidává trochu komplikací navíc (zatímco základní desku využijete i s jinými grafickými kartami s tradičním napájením, naopak grafická karta bez jiných napájecích konektorů se bez této speciální základní desky neobejde).