Asus, MSI i ASRock umožní přetaktování na deskách s B460 a H470

Asus tak pochopitelně nemá možnost, jak obejít omezení stanovená Intelem, který umožňuje přetaktovat desktopové procesory pomocí změny násobiče pouze na deskách s nejvyšší řadou Z, čili aktuálně Z490. Proto nelze očekávat, že nám desky firmy Asus s B460 a H470 něco takového nabídnou, ale co se tedy skrývá pod oním slíbeným přetaktováním? V podstatě jde o obdobu funkce Base Frequency Boost (BFB) známé z desek firmy ASRock a zde jde o Asus Performance Enhancement (APE). ASRock však tuto funkci nabízí i na starších deskách s čipsety Z390 a B365.

V praxi to znamená, že výrobci desek stále neporušují omezení stanovená Intelem, jen navyšují mantinely v rámci napájecího stavu PL1 (Power Level 1) nových procesorů, aby ty tak mohly v praxi běžet na vyšších udržitelných frekvencích.

V drtivé většině případů byl tento limit nastaven v rámci nových verzí BIOSů na 125 W a pouze deska ROG Strix B460-F Gaming nabízí 201 W, a to především díky svému kvalitnějšímu napájecímu systému. Vše, co uživatel musí udělat, je vstoupit do BIOSu, najít funkci Asus Performance Enhancement a zapnout ji. Procesory s TDP 65 W by se tak měly dostat na téměř dvojnásobný limit PL1, což ale samozřejmě znamená i to, že bude velice vhodné mít i lepší chladič, než jaký Intel nabízí v BOXovaných verzích procesorů.

Dá se tak polemizovat o tom, zda jde skutečně o přetaktování v pravém slova smyslu, nebo ne, ale spíše by nás mohlo zajímat to, kdy podobné funkce nabídnou i jiní výrobci desek, kteří asi těžko budou chtít jen nečinně přihlížet.

A také že již můžeme do seznamu výrobců doplnit společnost MSI, která také umožní změnu limitu PL1 i PL2, a to až na 255 W, přičemž obrázek zmiňuje konkrétně čipset B460.

Vypadá to tak, že nám výrobci desek asi udělají slušný zmatek v tom, jaký výkon mohou procesory Intel Core podávat. Ostatně může jít i o mnoho set megahertz vyšší takt, což znesnadní přímé srovnání sestav a jednotlivých procesorů.