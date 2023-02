Asus uvádí 27" herní monitor ROG Strix XG27AQMR s Fast IPS a 300 Hz

Do nabídky herních monitorů společnosti Asus se dostal nový model ROG Strix XG27AQMR. Tato novinka má 27" panel Fast IPS, dosahuje tak opravdu velmi vysoké obnovovací frekvence 300 Hz. Hráči ocení krátkou odezvu 1ms (GTG), nechybí ani technologie VRR (FreeSync Premium Pro a G-Sync Compatible s rozsahem 48-144 Hz u HDMI a 48-300 Hz u DP), ELMB Sync (ELMB + G-Sync), DisplayWidget, GameVisual, GamePlus nebo Shadow Boost. Novinka má rozlišení WQHD 2560×1440 pixelů, typický jas je 350 nitů, v režimu HDR ale může dosáhnout až 600 nitů a splňuje standard DisplayHDR 600 a HDR10. Kontrast má typickou hodnotu 1000:1, podporuje pak 10bitové barvy (1,07 mld. barevných odstínů) a pokrývá 97 % barevného prostoru DCI-P3 a 120 % sRGB.



Mezi porty najdeme DisplayPort 1.4, dvojici HDMI 2.0, nechybí ani USB hub se dvěma porty USB-A 3.2 Gen1. Monitor má spotřebu do 23 W, takže jde o poměrně úsporný model. Nabídne i solidní polohovatelnost, a to náklon od -5° do +20°, natočení do stran +/-25°, funkci pivota i výškové nastavení ve 110mm rozsahu. K dispozici je také možnost montáže na zeď díky VESA 100×100mm. Cena není známa, ale dá se předpokládat, že překoná 650 USD, za které je 270Hz varianta XG27AQM.