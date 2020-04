Asus uvádí 4K HDR monitory ProArt PA32UCX-P a PA27UCX

Asus ProArt Display PA32UCX-P a PA27UCX se tak mohou pochlubit kvalitním podsvícením, na němž velice závisí výsledný obraz, přičemž výrobce k tomu nabízí ještě něco, a to svou technologii Off-Axis Contrast Optimisation (OCO). Ta má značně navýšit kontrastní poměr a redukovat halo efekt, který se na obrazovkách objevuje při pohledu z úhlu.

Už dle označení monitorů lze určit, že první nabízí 32" panel a druhý pak 27" panel, ale jinak to vypadá, že by mohly mít stejné či velice podobné specifikace. To je do velké míry pravda a oba také mají v základu panely IPS s rozlišením 3840 x 2160.

2, kontrast 1.000:1 a 1.000.000 :1 (HDR), pokrytí barev 89% Rec.2020, 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3 a 100% sRGB, odezvu 5 ms grey to grey, 1152zónové podsvícení, atd. Asus ProArt Display PA32UCX-P nabízí maximální jas 600 cd/m, kontrast 1.000:1 a 1.000.000 :1 (HDR), pokrytí barev 89% Rec.2020, 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3 a 100% sRGB, odezvu 5 ms grey to grey, 1152zónové podsvícení, atd.

2 a pouze 576zónové podsvícení, , ale stejný kontrast, odezvu a velice podobné pokrytí barevných prostorů až na mírně horší 83% Rec.2020. Asus ProArt Display PA27UCX nabídne jas až 1000 cd/ma pouze 576zónové podsvícení, , ale stejný kontrast, odezvu a velice podobné pokrytí barevných prostorů až na mírně horší 83% Rec.2020.

Zmínit můžeme také různé přednastavené režimy, mezi které patří Adobe RGB Mode/Rec. 2020/DCI-P3/DICOM/HDR_PQ DCI /HDR_PQ Rec2020/HLG/Dolby Vision/sRGB Mode/Rec. 709 Mode/User Mode 1/User Mode 2, samozřejmostí jsou široké možnosti pro nastavení obrazu, delta-E (∆E) <1 v případě sRGB a Adobe RGB, podpora HDR10, PiP či PbP a chybět nesmí flexibilní stojany se stínítky, které lze nahradit za VESA 100x100 držák. A pokud si někdo na těchto monitorech bude chtít zahrát, jistě ho potěší také podpora Adaptive-Sync.

Oba monitory přitom byly poprvé prezentovány už na CES 2019, takže Asus si dává na čas s jejich uvedením na trh. O tom se ostatně ještě nic nedozvíme, ale nemělo by už být daleko. Ceny jsou také neznámé.

