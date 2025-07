Asus uvádí 6K IPS monitor ProArt Display 6K PA32QCV

V nabídce profesionálních grafických monitorů společnosti Asus se nově objevuje i 6K model. Jmenuje se ProArt Display 6K PA32QCV a disponuje 31,5" IPS panelem s povrchovou úpravou pro minimalizaci odlesků LuxPixel. Jeho rozlišení činí 6016×3384 pixelů (to je 2,45krát více pixelů než u UHD 4K) a překvapí vysokým kontrastem 1500:1 typicky a dokonce 3000:1 maximálně. Jas činí 400 nitů, v HDR režimu je dokonce 600 nitů. Monitor je 10bitový s podporou 1,07 mld. barev, je barevně kalibrovaný, má certifikaci Calman Verified a dosahuje Delta E<2. Pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB a 98 % DCI-P3, má speciální režimy na prostory sRGB, Adobe RGB, BT.2020, P3, DICOM, Rec.709 i HDR, splňuje standard HDR10 a VESA DisplayHDR 600. Není moc určený na hraní her, má totiž jen klasickou obnovovací frekvenci 60 Hz a odezvu 5ms GTG, nicméně máme tu synchronizační technologii Adaptive-Sync (jen v rozsahu 48-60 Hz).

Nechybí podpora pro PiP a PbP, je zde i KVM Switch a funkce Auto KVM. Dále tu najdeme DisplayWidget Center pro nastavení monitoru. Ve výbavě jsou rovněž dva základní 2W reproduktory. Pokud jde o porty, jsou zde dva Thunderbolt 4 s podporou Daisy Chain, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, dva USB-A 3.2 Gen1, jeden USB-C 3.2 Gen1 včetně 96W Power Delivery, dále je tu i 3,5mm audio jack. Typická spotřeba monitoru činí 49,49 W. Podporuje 130mm výškové nastavení, náklon od -5° do +23°, do stran o +/-30°, máme tu funkci pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Zajímavostí je také senzor okolního světla i senzor pro vyhodnocení světla pro podsvícení (pro co nejlepší barevné podání hned od zapnutí) a už standardem je i Kensington Lock. Cena novinky byla stanovena na 1299 USD, dostupný bude od konce srpna.