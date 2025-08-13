Aktuality  |  Články  |  Recenze
Asus uvádí GeForce RTX 5080 Noctua Edition se třemi ventilátory

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Asus uvádí GeForce RTX 5080 Noctua Edition se třemi ventilátory
Asus představuje novou variantu své grafické karty GeForce RTX 5080. Jde o novou Noctua Edition, která obsahuje tři ventilátory Noctua NF-A12x25 G2.
Ventilátory Noctua jsou mnohými oceňovány za vysoký výkon, tichý chod i zajímavý design. Není divu, že k nim někteří výrobci sahají pro chlazení svých komponent. Asus to už opakovaně dělá u grafických karet. Nejnovějším přírůstkem je Asus GeForce RTX 5080 Noctua Edition. Tato karta má trojici 120mm ventilátorů Noctua NF-A12x25G2 PWM, sedm 8mm a čtyři 6mm heatpipe, celé chlazení je 4slotové (karta má rozměry 385×151×80 mm a váží 2,6 kg). Zajímavostí je to, že ventilátory se točí lehce jinými rychlostmi, aby nevznikaly akustické problémy s trojicí stejných zdrojů hluku. Dva označené jako PPA běží o 50 rpm pomaleji, než je nastavená rychlost, prostřední PPB naopak o 50 rpm rychleji. Karta podporuje i pasivní režim, pokud teplota klesne pod 50 °C, naopak se ventilátory zapínají, pokud teplota vzroste nad 55 °C. Dual BIOS dovoluje uživateli zvolit si tichý a výkonný profil. Nechybí software Asus GPU Tweak III pro nastavení křivek rychlostí ventilátorů, podvoltování a další parametry.
 
Asus Noctua RTX 5080
 
Asus s Noctuou to i otestovali při nastavení karet na 360W TBP a srovnali to s jinými kartami RTX 5080 ve FurMarku ve 4K. Např. proti TUF Gaming měla nová karta nižší automatické otáčky cca 1100 proti 1600 rpm a nižší hlučnost 21,4 dB(A) proti 31,2 dB(A). I přesto mělo GPU nižší teploty 57,1 °C proti 63,2 °C a VRAM 52,3 °C proti 55,4 °C. Výrazně výkonnější a tišší chlazení bylo i při pevně nastavených 500 otáčkách za minutu. To byla hlučnost 5,7 dB(A) proti 8,9 dB(A), teplota GPU činila 74,6 °C proti 87,6 °C a u VRAM pak šlo o 74 °C proti 84 °C. To jsou velmi pěkné výsledky. Chlazení dopomáhá také speciální termální podložka a povrchová úprava Asus MaxContact, která zvětšuje kontaktní plochu heatspreaderu o 5° a pomáhá snížit teplotu zhruba o 2 °C. 
 
Asus Noctua RTX 5080
 
Pokud jde o další specifikace karty, tak ta má výchozí Boost na 2700 MHz, OC Mode to zvýší na 2730 MHz. Standardní RTX 5080 má přitom tuto frekvenci cca 2620 MHz. AI výkon tak vzrostl z 1801 na 1858 TOPS. Máme zde pochopitelně nadále 16 GB GDDR7 paměti na 256bitové sběrnici, použity jsou 30Gbps čipy, což je stejně jako u standardních verzí.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

