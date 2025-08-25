Aktuality  |  Články  |  Recenze
Asus uvádí nové monitory ROG Swift OLED, některé dostávají Tandem OLED

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Asus uvádí nové monitory ROG Swift OLED, některé dostávají Tandem OLED
V nabídce monitorů společnosti Asus se objevily tři nové herní monitory řady ROG Swift OLED. Máme tu model ROG Swift OLED PG27AQWP-W, který je z 540 Hz možné vyhnat až na 720 Hz, to ale musíte snížit rozlišení. U některých potěší i Tandem OLED.
Společnost Asus dále rozšiřuje nabídku svých herních monitorů. Patří do řady ROG Swift OLED a prvním zástupcem je ROG Swift OLED PG27AQWP-W. Tento 26,5" monitor má nativně velmi vysokou 540Hz obnovovací frekvenci při rozlišení QHD (2560×1440 pixelů). Pokud se ale spokojíte s pouhým HD, pak se frekvence může dostat až na 720 Hz (otázkou je, zda to bude mít vůbec nějaký praktický význam). Monitor má obrazovku typu Tandem OLED, tedy více OLED panelů pod sebou, každý pro jinou barvu. To zvyšuje maximální jas. TrueBlack Glossy povrch pak pomáhá zajišťovat výraznější černou barvu. Monitor má DisplayPort 2.1a s UHBR20 (80Gbps) a HDMI 2.1, zajímavostí je také závit pro stativ, což ocení herní vloggeři.
 
Novinka splňuje VESA DisplayHDR 500 True Black, pokrývá 99,5 % barevného prostoru DCI-P3, je od výroby barevně kalibrovaná, dosahuje přesnosti Delta E<2 a panel je 10bitový. Proti vypálení obrazu bojuje technologie OLED Care Pro spolu se snímačem Neo Proximity Sensor (v případě nepřítomnosti uživatele vypíná monitor). Zajímavostí je stříbrný stojan a napůl průhledný zadní kryt monitoru.
 
Asus ROG Strix OLED XG27AQWMG
 
Dále tu máme ROG Strix OLED XG27AQWMG, který je rovněž 26,5" QHD monitorem, v tomto případě ale s rozumnějšími 280 Hz, 0,03ms odezvou GTG a o 30 % menším stojánkem ve srovnání s předchozími monitory. Také zde je Tandeom OLED, který podle výrobce nabízí o 15 % vyšší maximální jas, o 25 % širší barevné pokrytí a o 60 % delší životnost. Také zde je DisplayHDR 500 True Black, 99,5% pokrytí DCI-P3, 10bitové barvy a kalibrace. Rovněž je k dispozici DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1, USB hub a závit pro stativ.
 
Jako poslední tu je ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2. Ten se od výše zmíněného modelu XG27AQWMG liší např. trochu nižší 240Hz obnovovací frekvencí. Nemá navíc technologii Tandeom OLED, je ale vybaven povrchovou vrstvou TrueBlack Glossy a jeho HDR režim splňuje DisplayHDR 400 True Black.
 

