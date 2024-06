Asus uvedl ProArt PZ13, konvertibl se Snapdragonem X vážící 850 gramů

Asus ProArt PZ13. Toto zařízení lze provozovat jako notebook, ale také jako tablet, neboť část s obrazovkou lze odpojit od základny. Konkurovat by měl např. novému

Dalším novým zařízením s procesorem Qualcomm Snapdragon X Plus je zajímavý konvertibl. Toto zařízení lze provozovat jako notebook, ale také jako tablet, neboť část s obrazovkou lze odpojit od základny. Konkurovat by měl např. novému Microsoft Surface Pro 11 . Procesor Snapdragon X Plus je zde nastavený na 20W TDP tak, aby byl schopen běžet především v pasivním režimu. V případě potřeby je tu ale i aktivní ventilátor, který má celkem 4 režimy provozu. Procesor obsahuje NPU s výkonem 45 TOPS pro běh algoritmů umělé inteligence, a jde tedy o Copilot+ PC. Doplněn je o 16 GB paměti LPDDR5x-8448 a 1TB SSD (PCIe 4.0 NVMe). Máme tu 13,3" displej Lumina OLED s rozlišením 2880×1800 pixelů (poměr stran 16:10), pokrývá 100 % prostoru DCI-P3 a splňuje certifikaci VESA DisplayHDR True Black 500. Dosahuje odezvy 0,2 ms, nicméně jeho obnovovací frekvence je jen standardní 60 Hz.

ProArt PZ13 má tloušťku 9 mm a hmotnost pouhých 850 gramů. Do tohoto se ale navíc vejde dost velká 70Wh baterie, což by zařízení mělo zajistit velmi dlouhou výdrž na akumulátor. Najdeme tu dva porty USB-C 4.0 (s podporou pro DP, nabíjení a 40Gbps přenosů), je zde i čtečka SD karet (včetně UHS-II) s adaptérem pro microSD. PZ13 má základní odolnost vůči vodě (standard IP52), splňuje také armádní testy odolnosti MIL-STD-810H (např. snese teploty -30 °C až +70 °C). Najdeme tu 5MPx IR webkameru s podporou Windows Hello, zadní kamerka pak zvládá pořizování 13MPx snímků a 4K/60p videa. Bezdrátové rozhraní Wi-Fi 7 podporuje rychlost až 2,88 Gbps. K tabletu dostanete také odnímatelnou klávesnici, magnetický stojánek, pořídit si můžete také dotykové pero Asus Pen 2.0 se 4096 úrovněmi tlaku. Do prodeje půjde někdy v létě, mluví se o ceně 1199 britských liber (cca 35 tisíc Kč).