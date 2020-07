Asus zaostává v podpoře PCIe 4.0 na deskách se Z490

Intel dle wccftech původně ani neplánoval, že by dnes dostupné desky se Z490 měly podporovat rozhraní PCIe 4.0, ale jeho partneři jej měli přesvědčit, aby to umožnil, čili aby na již dnes dostupných deskách bylo možné využít nové rozhraní poté, co dorazí příští procesory. Společnosti Gigabyte, MSI a ASRock pak měly zvláště aktivně pracovat na implementaci PCIe 4.0, zatímco Asus prý zůstal pozadu a držel se svého původního plánu nenabídnout nové rozhraní na deskách se Z490 kvůli tomu, že Comet Lake-S ho stejně nebudou podporovat.