Asus ZenScreen MB14AC: nový přenosný monitor se 14 palci

Přenosné monitory sice zůstávají okrajovou záležitostí, ale své zákazníky si našly. Jejich výhodou je možnost vytvoření druhé obrazovky v situacích, kdy není dostupné jiné řešení. Tento segment trhu ovládl Asus se svou řadou ZenScreen, která podle dat z loňského roku tvořila až 64 % celosvětově prodaných přenosných monitorů. První model totiž představil již v roce 2013, čímž získal náskok nad konkurencí. Analytici ze společnosti IHS Markit navíc věští přenosným monitorům zářnou budoucnost. Do konce letošního roku by se počet prodaných kusů měl zvýšit o 27 %, i když rostoucí trend by mohla přerušit koronavirová krize.

Před více než rokem Asus představil přenosný herní monitor ROG Strix XG17AHPE s obnovovací frekvencí 240 Hz. Nejnovější přírůstek v portfoliu taiwanského výrobce je ovšem zase určen hlavně do kanceláří. ZenScreen MB14AC využívá úhlopříčku 14 palců, proto je vhodný pro časté cestování. Výrobci se podařilo stlačit tloušťku na 9 mm a hmotnost na 590 g, aby se monitor vešel do takřka jakéhokoliv batohu. Stačí jej proto vybalit a připojit k notebooku či jinému zařízení pomocí jediného kabelu využívající konektory USB Type-C. To znamená, že není nutné řešit více kabelů pro napájení i přenos obrazového signálu. Vzhledem k absenci vestavěné baterie získává monitor energii rovnou z notebooku.

ZenScreen MB14AC tedy umožňuje poměrně snadným způsob zvýšit produktivitu při práci kdekoliv – v kanceláři, doma i na cestách. Pro tyto účely bude zcela dostačující rozlišení 1920 x 1080 pixelů (Full HD). Potěší použití technologie panelu IPS, která umožnila dosáhnout širokých pozorovacích úhlů až 178 stupňů bez výrazné ztráty kontrastu a barev. Obrazovka navíc využívá úpravu proti odleskům. Mezi další uváděné parametry patří poměr stran 16:9, maximální jas 250 nitů, kontrastní poměr 700:1 nebo odezva 5 ms (ze šedé na šedou). Monitor získal certifikaci od TÜV Rheinland, která potvrzuje ochranu zraku prostřednictvím filtru modrého světla a eliminace blikání.

Monitor lze používat na výšku i na šířku, přičemž vestavěný senzor umožňuje monitoru rozpoznat aktuální orientaci. Zatímco horizontální umístění je vhodné pro prezentace, tabulky či videa, při vertikálním otočení se zase mohou lépe číst dokumenty, knihy, kód při programování nebo mobilní webové stránky. Asus pro svůj monitor opět zvolil velmi elegantní design, který podtrhují úzké rámečky okolo displeje. Před poškrábáním chrání obrazovku kryt, který lze po otevření použít jako stojánek monitoru. Prozatím nemáme žádné informace o ceně ani dostupnosti modelu ZenScreen MB14AC. Na českém trhu je k dispozici několik monitorů ZenScreen s 15,6palcovou úhlopříčkou.

