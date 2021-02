Asus zjednodušil montážní systém pro M.2 SSD a jiné karty

Fyzická rozhraní v PC rozhodně nejsou dokonalá. Máme tu klasické konektory na desce jako 24pinový ATX, EPS a podobné, které obvykle fungují spolehlivě výměnou za poněkud tuhou manipulaci, ale i ty se mohou časem opotřebovat, zvláště když se někdo ve svém PC rád a často vrtá.

Kapitola sama pro sebe jsou datové SATA kabely, jejichž konektory byly časem sice opatřeny zámky, ale ty pořádně fungují jen v deskách a zvláště z 2,5" SSD se velice rády uvolňují, a je tak velice vhodné i při sebemenším zásahu do střev počítače před zavřením bočnice pořádně zkontrolovat, zda jsou SSD pořádně zapojena. U úložných zařízení už zůstaneme, protože tu máme rozhraní M.2 a to dnes využíváme v desktopech především pro moderní a výkonná SSD.

Zde se využívají pro zajištění SSD kartičky jednak distanční sloupky našroubované do desky a teprve na ně se přišroubuje SSD. V obou případech je zapotřebí mít k PC dobrý přístup, neboť pokud si pořídíme 80mm SSD kartu a sloupek je v poloze pro 110mm kartu, budeme jej muset nejspíše přesunout. To samozřejmě za předpokladu, že deska není vybavena chladičem, který SSD přichytí na sebe a my pak už jen přišroubujeme SSD i s chladičem. Ovšem i tak se budeme potýkat s titěrným šroubkem, který může velice snadno zapadnout do útrob PC a pak už nám zbývá si jen nadávat za vlastní lenost, kvůli které jsme si počítač nepoložili předem na bok a nezajistili si do něj dobrý přístup.

Ale právě o tom je novinka firmy Asus, která nám umožní, abychom M.2 kartu nainstalovali rychle a nemuseli se obávat toho, že ztratíme onen titěrný a těžko nahraditelný šroubek. Jde o upravené distanční sloupky, na nichž máme malé plastové otočné zámky. Stačí tak kartu nasunout do slotu, přitisknout ke sloupku a otočit zámkem, který ji zajistí.

Asus sice ukazuje desku se dvěma těmito zámky v poloze pro 80mm a 110mm kartu a server Tom's Hardware píše, že plastový zámek nebude nikdy nutné z desky odstraňovat. Pak bychom ale potřebovali vidět, jak bude možné nainstalovat 110mm kartu do pozice, kde je umístěn i sloupek se zámkem pro 80mm karty, který nám může překážet





Z Twitterem zprzněného videa to ale vypadá, že sloupek pro 110mm karty je trošku vyšší a v takovém případě by sloupek v 80mm pozici nemusel vadit a mohl by zůstat na místě, i když pak bude pochopitelně záležet i na tom, co instalovaná karta na své spodní straně nese a zda se opravdu vejde.

Asus plánuje tento systém nabídnout už v rámci přicházejících desek s čipsety Z590, ale lze očekávat, že ten se velice rychle rozšíří i u ostatních výrobců značkových desek, kteří od sebe ostatně opisují zcela běžně a hlavně velice pohotově.

