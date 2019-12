Asusu unikly notebooky nejen s Ryzenem 7 4800H, podporují až 16 vláken

Včera jsme si povídali o nových mobilních procesorech AMD Ryzen 7 4700U , jejichž benchmarky unikly na internet. Tam se ukázala překvapivá informace, že už nepůjde o 4jádro s technologií SMT zajišťující možnost běhu až 8 vláken najednou, ale že patrně půjde o nativní 8jádro bez SMT (tedy stále se schopností běhu 8 vláken najednou). Předpokládalo se, že tato technologie zůstane vyhrazena výkonnějším modelům řady 4000H a dnešní únik tyto domněnky dále podporuje. Na internetu se totiž objevily informace o nových noteboocích Asus GA401 a GA502, u nichž prodejce uvádí přítomnost právě nepředstavených Ryzenů 5 4600H(S), Ryzenů 7 4800H(S) a na jiných místech se objevily také zmínky o Ryzenu 7 4900H.

Bohužel jsme se tentokrát toho moc nedozvěděli, hovoří se však o tom, že by tyto procesory měly mít 8 fyzických jader a díky SMT mají být schopny zvládnout zpracování až 16 vláken najednou (v případě Ryzenu 5 4600H a 4600HS pak 6 jader a 12 vláken). Pochopitelně to nebude zadarmo a zatímco Ryzen 7 4700U by se měl vejít do 15W TDP, tyto modely už podle všeho budou mít mnohem vyšší 45W TDP. V případě modelů s přídomkem HS by TDP mohla dokonce překračovat hodnotu 45 W. Předpokládá se, že se o těchto nových procesorech dozvíme více informací na začátku ledna na veletrhu CES 2020.

