ATX12VO: nový napájecí standard využívá jen 12 V

Pokud se podíváme na moderní zdroje formátu ATX, SFX a podobné, pak ty zpravidla jsou konstruovány tak, aby dokázaly veškerý svůj udávaný výkon vydat v rámci 12V větví, neboť zvláště pomocí nich jsou napájeny ty nejhladovější komponenty, a to procesor a grafická karta. Nicméně ostatní napětí jako 3,3 a 5 V jsou stále pro desky využívající standard ATX zapotřebí.

V dohledné době by se to ale mohlo změnit, přičemž nejde pouze o snahu společnosti FSP, která stojí i za zdroji značky Fortron a ve svém oboru představuje těžkou váhu. FSP má za sebou také Intel, který bude prosazovat standard ATX12VO. Na druhou stranu taková snaha pochopitelně nemusí vyústit v široce přijatý standard, ostatně vzpomeňme na podobný záměr Intelu opustit skříňový formát ATX a přejít na BTX, který byl ostatními firmami spíše ignorován a nakonec BTX tiše zanikl

ATX12VO je zkratka pro Advanced Technology eXtended 12-Volt Only, čili už z tohoto označení vyplývá, že se zde bude pracovat pouze s napětím 12 V, a to přesněji +12 V. Pro srovnání, rozložení pinů klasického 24pinového ATX (a 4pinového EPS) konektoru je následující:

Zcela tak zmizí 5V a 3,3V napětí, což by tak podstatně zjednodušilo design napájecích zdrojů, nicméně na druhou stranu by se samy základní desky musely postarat o napájení zařízení, která potřebují nižší napětí, což budou pro běžného uživatele především úložná zařízení jako pevné disky a SSD pro SATA. To už ale dobře známe z desek, které jsou napájeny externími zdroji také jen pomocí 12 V. Takové desky prostě nesou vedle datových SATA konektorů i napájecí.

Kdy by ale mohl standard ATX12VO dorazit? Mělo by to být ještě letos a pokud se tak stane, uvidíme na trhu desky od Intelu, které namísto 24pinového konektoru využijí pouze 10pinový. Zdroje s ATX12VO pak pochopitelně ještě nabídnou EPS konektory pro posílení napájení procesorů (či prostě základní desky) a PCIe pro grafické karty, což je ale opět 12V napětí. Zmizet by nemusely ani konektory Peripheral Power (aka Molex), ovšem ty už by pochopitelně nenabídly 5 V, ale jen 12 V, aby bylo na co napojit ventilátory, pokud by snad deska potřebné konektory nenabídla.

