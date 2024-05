Aurora vyvíjí pro armádu dron s kolmým startem i rychlým letem přes 800 km/h

V rámci amerického programu Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT) vyvíjí společnost Aurora spadající pod Boeing nový dron, který má kombinovat schopnosti více různých druhů letounů najednou. V křídlech má mít vrtule, které umožní kolmý start (VTOL), nicméně poté bude možné otvory uzavřít a přejít na let pomocí klasických letových technologií, a to rychlostí až 450 uzlů (833 km/h). První návrh letounu má tři vrtule, nicméně se počítá s tím, že v budoucnu by se mohla objevit řešení se čtyřmi i více vrtulemi.

Ke schopnostem letounů VTOL (Vertical Take-Off and Landing) tedy přidává i STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing) a SSTOL (Super Short Take-Off and Vertical Landing) a klasický start jako u běžných letadel. Předpokládá se, že návrh nového designu bude hotov do 12 měsíců, cílem je pak uskutečnit první let do 36 měsíců. Podobné koncepty byly zadány ještě dalším třem společnostem, Aurora je tak jednou ze čtyř.