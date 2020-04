Austrálie chce, aby firmy Facebook a Google platily médiím za obsah

Austrálie je další zemí, která si chce došlápnout na technologické giganty, jakými jsou Google nebo Facebook. Komise Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) totiž přišla s tím, že chce zavést povinný kodex chování pro velké firmy, jako jsou výše zmíněné, a ty budou muset platit médiím za to, že zobrazují jejich obsah. Dohody nešly po dobrém, kodex se nepodařilo vyjednat dobrovolně, a tak to dle komise bude muset jít povinně. Návrh zákona by měl být hotov v červenci, kdy a zda bude schválen, to ukáže až budoucnost.



Společnosti Facebook a Google by podle nových nařízení měly obětovat část svých zisků z reklam a předat je médiím. Zároveň by ve vyhledávání měly preferovat původní autory zpráv a sdílet některá data s těmito médii. ACCC argumentuje stejnými důvody, jako to dělalo už mnoho jiných států. Dle nich tito giganti profitují z obsahu vytvořených médii, přináší jim zisky z reklamy, bylo by tedy fér se s nimi podělit o tyto peníze. Na co však ACCC a jim podobné vždy zapomínají, je to, že giganti těmto médiím vlastně nabízí reklamu (odkazy) zadarmo, přináší jim návštěvníky, díky nímž mohou sama vydělávat. V normálním světě za něco takového platí ten, na jehož stránky vede odkaz, nikoli ten, kdo odkaz zobrazuje. Giganti jim už dnes touto formou pomocí odkazů přináší peníze (návštěvníky, kteří vidí reklamy a klikají na ni) a nic za to nechtějí. To ale ACCC a ta média, která za nová nařízení lobují, pochopitelně nevidí a nechtějí vidět.

Austrálie zdaleka není první zemí, která to zkouší. Nefungovalo to však v Německu, nefungovalo to ve Španělsku, nefunguje to ani teď ve Francii, která podobné nařízení zavedla nedávno, tak proč si Austrálie myslí, že to bude nějakým zázrakem fungovat tam? Je dost pravděpodobné, že společnosti Facebook a Google jednoduše přestanou zobrazovat obsah, za který by musely platit, což se stalo ve všech výše uvedených zemích. A všude se zvedla nepřekvapivá nevole. Najednou výrazně spadla návštěvnost, zobrazování odkazů na stránkách gigantů zázrakem přestalo vadit a média jej chtěla zpátky.



