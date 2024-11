Austrálie zakázala sociální sítě dětem do 16 let

Austrálie právě odhlasovala zákon, který zakazuje dětem do 16 let věku přístup na sociální sítě. Cílem má být ochrana psychického zdraví dětí, které mohou na sítích zažívat nepříjemné situace, ať už jde např. o kyberšikanu, ale také mnoho různých jiných věcí (např. závist svým vrstevníkům, přístup k obsahu nabádajícímu k sebepoškozování,...), také jde o to, aby australské děti měli dětství a neproseděly ho na telefonu. Zákon vstoupí v platnost za 12 měsíců a do té doby musí sociální sítě přijít se způsobem, jak zabránit mladistvým do stanovené hranice v možnosti registrace a mít účet na síti.



Pokud dojde k porušení, tzn. dítě bude schopné se registrovat, ze zákona nepůjde o problém dítěte a ani jeho rodičů, problém bude mít daná sociální síť, která nebyla schopna tomuto zabránit, což povede k tomu, že to bude síť, kdo bude platit pokutu. Ta může činit až 50 mil. AUD (skoro 780 mil. Kč). Současně zákon nepožaduje to, aby se věk prokazoval nějakým průkazem totožnosti. Mezi sítě, které to postihne, patří např. Facebook, Instagram, Snapchat, X (Twitter), Reddit nebo TikTok. Naopak výjimku by měl dostat YouTube, který nabízí spoustu vzdělávacího obsahu, nebo také komunikátory jako WhatsApp. Podle nedávné studie tento krok podporuje 77 % Australanů.

Jednou z dalších zemí, kde se uvažuje nad podobným zákazem, je Norsko. Sociální sítě se pochopitelně brání a takový zákaz považují za nesmyslný a nic neřešící. Nelíbí se jim také nejasnosti ohledně technologií pro verifikaci věku a absence studií dopadu, diskuzí se sítěmi i odborníky na psychické zdraví dětí a podobně.