Autonomní elektrická loď Yara Birkenland vyplula do norských vod

Eleketrická energie by měla mít v budoucnu v dopravě mnohem větší zastoupení než dnes a netýká se to zdaleka jen té železniční a silniční. Na elektřinu by se mělo přecházet i u lodí a první takové projekty už začínají své testovací fáze. V dubnu 2018 byl ohlášen projekt autonomní elektrické lodě, která byla vyrobena ve firmě Vard, na vývoji spolupracoval Kongsberg a finančně se spolupodílela společnost Enova. Loď má převážet hnojiva mezi městem Porsgrunn a přístavem v Breviku.