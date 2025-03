Autonomní Maserati MC20 překonalo rychlostní rekord: 318 km/h bez řidiče

Závodí už i autonomní auta. Lépe řečeno, překonávají rychlostní rekordy. V rámci Indy Autonomous Challenge, který se vrátil na Space Florida Launch and Landing Facility (LLF) v Kennedy Space Center, byl překonán dosavadní rychlostní rekord autonomních vozů. Zdejší runway má totiž 2,8 míle (cca 4,5 km), což ji dělá jednou z nejdelších na světě. O vývoj technologií pro autonomní vůz se zasadil tým PoliMOVE-MSU, který je součástí divize AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous of Politecnico di Milano). Tentokrát se o rekord pokusili se sportovním vozem Maserati MC20 Coupé. S tím už v listopadu 2024 dosáhli rychlosti 285 km/h na vojenském letišti Piacenza.



Cílem bylo překonat nejen vlastní rekord tohoto vozu, ale i absolutní rekord autonomních aut, který drží stejný tým už od dubna 2022 se závodní formulí IAC AV-21. Ta dosáhla lehce přes 310 km/h. Poslední pokus s Maserati byl ale ještě o trochu rychlejší, povedlo se totiž bez řidiče dosáhnout rychlosti 318 km/h. Podle vývojářů jde o více než jen ukázku budoucích technologií. Má jít o test softwaru a hardwaru na hranici možností (zde je jistě trochu diskutabilní to, že auto jede na rovné uzavřené trati), přičemž to má pomoci přenést tyto technologie do běžných aut, čímž se má zvýšit bezpečnost, udržitelnost i rychlost autonomních vozů na běžných silnicích.