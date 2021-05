Autonomní truck TuSimple ujel trasu o 42 % rychleji než člověk

Autonomní vozy jsou horečnatě vyvíjenou technologií, která se zatím do produkčních aut dostává v podobě jízdních asistentů. Systémy umělé inteligence se ale testují na silnicích i na vyšší úrovni, než která je komerčně k dispozici. Společnost TuSimple otestovala schopnosti své technologie a 3. května provedla test, kdy naložila soupravu tahače a návěsu čerstvými melouny v areálu společnosti Guimarra v Nogales v Arizoně a nechala je převézt do distribučního centra AWG v Oklahoma City.



Cesta vede přes několik amerických států a zatímco oba konce trasy (tzv. "first mile" a "last mile") odřídil člověk, střední část cesty, která tvoří většinu ujeté vzdálenosti (z Tucsonu v Arizoně do Dallasu v Texasu), nechali na samotném nákladním autě. To tak v autonomním režimu ujelo přes 900 mil z celkových více než 1200 mil (cca 1500 km z celkových téměř 2000 km). Není však jasné, nakolik (a zda vůbec) bylo autonomní řízení využito i mimo dálnice, což významně ovlivňuje úroveň autonomie, která je potřeba.



Zajímavá byla časová úspora. Zatímco člověk na to potřebuje v průměru 24 hodin a 6 minut, autonomní vůz to zvládl jen za 14 hodin a 6 minut, což je o 42 % rychleji. Firma Guimarra v tom vidí potenciál a v budoucnu snad i možnost dovážet ovoce a zeleninu čerstvější než doposud.

Ceny souvisejících / podobných produktů: