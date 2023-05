Autopilot Tesly: další trefený hasičský vůz i výhra u soudu

Je velmi dobře známo, že "autopilot" vozů Tesla se moc "nemá rád" s vozy s houkačkami (nebo možná má rád více, než by bylo zdrávo, záleží na úhlu pohledu). Bylo zaznamenáno už mnoho nehod (hovoří se už o 17), kdy to vůz s autopilotem doslova napálil do policejních nebo hasičských aut, přičemž další takový případ se stal 18. února na I-680 ve Walnut Creek. Řidič Tesly Model S zemřel, spolujezdec byl kriticky zraněn a byli také zraněni 4 hasiči. Jak už se Muskovi často vytýká, že odstraněním radarů ze svých vozů si zahrává s životy lidí, tak se zde opětovně ukazuje, že je naopak spíše on, kdo měl asi pravdu. Jde totiž o další případ toho, kdy Tesla nabourala autopilotem do vozů záchranářských složek, která ten radar ještě měla (šlo o 9 let starý Model S). Nehoda tak naopak napovídá spíše tomu, co říká Musk, že radar v těchto vozech výsledek nevylepšuje, ale naopak spíše zhoršuje. Je otázkou, kolik vozů s čistě kamerovým systémem FSD mělo podobné nehody, ale snad vždy to byly Tesly s kamerami i radary. Připomeňme ještě, že Tesla "svolává" okolo 363 tisíc vozů, které mají dostat aktualizaci těchto částečně autonomních systémů.



V Kalifornii se stal i další případ, kdy Justine Hsu v roce 2020 žalovala Teslu, že její vůz při jízdě na autopilota sjel na obrubník, havaroval, airbag měl dle jejích slov příliš agresivně explodovat, zlomit jí čelist, vyrazit zub a způsobit nervové poškození na tváři. Soud ale Teslu zprostil obvinění. Ukázalo se, že airbag zafungoval přesně tak, jak měl. Také vyšlo najevo, že Justine používala verzi softwaru pro asistenci pro jízdu na dálnici ve městě, pro které není určen, a kde ani neměla v danou dobu fungovat. Tesla má totiž dva systémy, které nejsou zdaleka tímtéž, jeden je pro dálnici, druhý pro městské silnice. Nyní se snaží je zkombinovat dohromady do jednoho velkého finálního balíčku Full Self-Driving, který přebere i schopnosti původního dálničního Autopilota. Nehodu umocnila tím, že se nevěnovala kontrole řízení, kterou u asistentů 2. úrovně, jimiž systémy Tesly pořád ještě jsou, neprováděla. Soud tak Justine nepřiznal žádné náhrady.