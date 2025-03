Autopilot Tesly nezvládl iluzorní filmovou stěnu, vůz s LiDARem ano

Dlouho se diskutuje o tom, které senzory budou stěžejními pro autonomní vozy. Snad všechny plně autonomní vozy bez řidičů, které jsou v provozu (autonomie 4. úrovně) jsou vybaveny LiDARem, což je velmi zajímavá technologie schopná podávat kvalitní hloubkové informace, tedy informace o vzdálenosti. Elon Musk ale lidar považuje za cestu do záhuby , s čímž spousta lidí nesouhlasí.

Toto 6 let staré tvrzení se už projevilo i v tom, že se lidar do Tesel nejenže nedostal, ale zmizely z nich dokonce i radary. Je pravdou, že někdy je více senzorů i na škodu, což mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti vývoje softwaru s kombinací více druhů kamer najednou, kdy další typ kamer, který řešil jeden druh situací problematických pro stávající řešení, sice pomáhal řešit tyto potíže, pro které byl nasazen, ale někdy zase "rozbil" to, co fungovalo bezproblémově s tím původním. Obecně je ale kombinace více druhů spíše prospěšná (většinou více spraví než pokazí). Navíc se technologie lidaru v poslední době obrovským způsobem posunula. Lidary jsou mnohem levnější a především rychlejší. Youtuber Mark Rober se rozhodl otestovat kvalitu detekčních systémů v autech srovnáním Tesly Model Y s čistě kamerovým řešením a Lexusem vybaveným lidarem.

V případě detekce chodce to byly schopny udělat oba systémy, ale Tesla na detekci reagovala jen v režimu autopilota FSD, v manuální režimu jízdy automatické brzdné systémy nezareagovaly. Oba systémy byly schopné zachytit i chodce, který vběhl do vozovky zpoza auta, a včas zabrzdit. Dobré výsledky předvedla obě řešení dokonce i při silném protisvětle (např. při východu nebo západu slunce), což je něco, kde bychom asi čekali trochu potíže.

Bohužel v mlze a dešti Tesla chodce srazila. A jako poslední test tu bylo iluzorní plátno jako z filmu, kde je scéna imitující pokračující silnici, ačkoli za ní silnice ve filmech obvykle není a jde o past. Tou vůz proletí a většinou sjede do příkopu. Lidar toto jasně viděl jako stěnu a bezpečně zastavil. Kamerové řešení Tesly ale toto zmátlo, falešné pokračování cesty nerozpoznalo a Tesla stěnou projela jako nůž máslem. Na video se můžete podívat, přičemž autor použil lidar i k vytvoření mapy jedné ze slavných atrakcí Disneyho parků. V diskuzích si lidé i dělají legraci z toho, že Mark si jedním videem udělat současně nepřátele v Disney i Tesle.