Autopilota Tesly je velmi jednoduché "oblbnout", aby jel bez řidiče

Bezpečnost autonomních aut je velkou otázkou. Stávající auta na trhu zatím obvykle končí na úrovni 2 (SAE Level 2), a teprve před pár týdny se začala prodávat první auta s úrovní 3 (Honda Legend). Druhá úroveň ale není žádným autopilotem, pořád jde jen o jízdní asistenty, kdy je nutná přítomnost řidiče a jeho periodické sledování. Přesto mnozí zkoušejí, co vše je možné provádět autonomně, a to platí především pro Tesly. Před pár dny se tak v USA stala vážná nehoda, u které to vypadá, že muži zkoušeli jet na autopilota bez člověka na sedadle řidiče. Není to sice jisté, ale zatím tomu nasvědčují důkazy. Pánové nám o tom už ale nic víc nepoví, po nehodě oba dva umřeli.

Consumer Reports, kteří jsou dlouhodobým kritikem autonomních funkcí Tesly (v květnu 2019 ho označili , kteří jsou dlouhodobým kritikem autonomních funkcí Tesly (v květnu 2019 ho označili dokonce za nebezpečný ), v reakci na nehodu vyzkoušeli, jak těžké je vlastně systém autopilota oblbnout a přinutit k jízdě bez řidiče. A ukázalo se to být překvapivě triviálním. Na uzavřené testovací trati tak řidič zapnul autopilota a nechal ho zastavit vůz. Bezpečnostní pán byl zapnutý, ale za zády řidiče. Systém tak registroval zapnutý pás, ačkoli řidič nebyl připoutaný. Bez toho, aniž by otevřel dveře, přesedl si na místo spolujezdce a na volant umístil lehké závaží. To vytvářelo dostatečný tlak, aby vůz "cítil" jakože řidičovu ruku, ale dostatečně malý na to, aby otáčel volantem. Testovací řidič nyní na místě spolujezdce spustil pokračování v jízdě a zkoušená Tesla Model Y se opravdu rozjela, korektně následovala čáry na silnici... Ale bez řidiče.



Systém nedetekoval zatížení řidičova sedadla. I když jsou novější Tesly vybavovány interiérovými kamerami , ty zatím nejsou v provozu, takže ani opticky nesledují, zda je přítomen řidič, a co dělá. Některé jiné automobilky už v poslední době nasazují interiérové kamery pro sledování řidiče a jeho pohledu, čímž zjišťují, zda se věnuje řízení a sleduje silnici. Jenže to je současně pro mnohé zákazníky kontroverzním krokem zasahujícím do jejich soukromí.

