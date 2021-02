Autor Terrarie zrušil verzi hry pro Stadii poté, co mu Google zablokoval účty

Zablokované účty Googlu mohou být pro leckoho, kdo se živí vývojem hry, tou pravou pohromou. Andrew Spinks, vývojář známé hry Terraria, která se dostala i mezi desítku nejhranějších titulů na Steamu , si tím prošel. Google mu dle jeho slov z neznámého důvodu zablokoval účet na telefonu, což znamená, že nemůže využívat ani zakoupené aplikace. Dále ztratil přístup ke svým datům na Google Drive, e-mailovému účtu, který využíval 15 let a rovněž ke svému kanálu na YouTube.

Zde se můžeme na chvíli pozastavit nad tím, proč by vůbec hra jako Terraria měla být k dispozici jako streamovaná hra, když na její hardwarové požadavky by dosáhl i kdejaký telefon, ostatně hra je k dispozici právě i pro Android (tedy zatím stále ještě je). Ale to je zde vedlejší.