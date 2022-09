AVX-512 v AMD Zen 4 přinese významnou výkonnostní vzpruhu pro emulátory

Instrukce AVX-512 nepřináší jen široké paměťové registry, ale i mnoho dalších funkcí navíc, které umožňují psát mnohem efektivnější kód. Toto by mohlo přinést výkonnostní vzpruhu pro ty, kteří pracují s emulátory, kde se mohou tyto instrukce velmi dobře projevit. Tvrdí to nejen Joey aka Wunkolo, grafický designér z Riot Games. Podle něj přidává akceleraci pomocí instrukcí AVX-512 do emulátorů už několik let, dávno předtím, než se staly "cool". Najdeme je tak např. v aplikacích Yuzu (Nintendo Switch Emulator), Citra (Nintendo 3DS Emulator), Vita3K (PlayStation Vita Emulator) a Xenia (Microsoft Xbox 360 Emulator), v poslední době také pro Ryujinx .



Tyto instrukce např. v případě RPCS3 (PlayStation 3 Emulator) zvýšily výkon proti AVX2 o 30 %. Také v případě Zen 4 AMD tvrdí, že se výkon zvyšuje o 30 % v případě FP32 a dokonce o 150 % u Int8 ve srovnání s Ryzeny 5000. Joey navíc zmiňuje, že nejde jen o samotnou šířku registrů a vysokého výkonu se dá dosáhnout i bez využití 256bitových registrů ymm nebo 512bitových zmm. Toto zmiňují i jiní vývojáři, kteří oceňují, že pro stejnou funkčnost je možné použít výrazně menšího množství instrukcí a dosáhnout zrychlení, aniž by se používat širší registr, který pobere více bitů.