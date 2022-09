AXA se omluvila za zmanipulovaný požár Tesly, který měl ukázat nebezpečí EV

I když se prozatím neprokázalo, že by elektromobily hořely častěji než auta se spalovacím motorem, mnozí si právě nebezpečí požáru spojují právě s elektrickým pohonem, konkrétně lithiovými bateriemi. Pojišťovna AXA však k nehodovosti elektromobilů přistoupila ještě jinak. Podle jejích statistik mají řidiči elektromobilů o 50 % více nehod, které znamenají škodu na jejich voze, než řidiči s vozy se spalovacím motorem (EV jsou obvykle výkonnější). Byl to však právě požár, který byl součástí zmanipulované ukázkové demonstrace nehody elektrického vozu, kterou tato pojišťovna nechala provést.



AXA vzala starší Teslu Model S (vůz ještě před prvním faceliftem), kterou rozpohybovala jiná Tesla. Vůz najel na rampu a převrátil se. O několik sekund později se rozhořela pyrotechnická show, za kterou ale nemohla poškozená baterie ve voze, nýbrž pyrotechnici. Akumulátor totiž ve voze vůbec nebyl. Test, který měl ilustrovat případné riziko nehody elektrického auta, se tak otočil proti pojišťovně, a ta se za mystifikaci při testu a záměrnou manipulaci s vozem omluvila (účastníci testu však o zdroji požáru věděli). Přiznala se dokonce, že požár vozu by byl při nehodě tohoto typu nepravděpodobný, neboť by nedošlo k závažnějšímu poškození akumulátoru, které by mohlo případný požár způsobit.

Podle statistik shoří zhruba 5 aut z 10 tisíc a nezáleží na tom, zda jsou elektrická nebo spalovací. To, že mezi nimi není zásadní rozdíl, přiznala i samotná AXA. Lepší a přesnější statistiky pro elektroauta budeme mít nicméně až při jejich výraznějším zastoupení ve vozovém parku.