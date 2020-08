Aya Neo: PC zkřížené s kapesní herní konzolí vsadí na AMD Ryzen Renoir

Líbí se vám Nintendo Switch díky přenosnému provedení, ale nevyhovuje vám nabídka her? Výrobci začínají experimentovat s nápadem na kapesní herní konzoli, která by obsahovala Windows 10. Ve vývoji je třeba čínský projekt Aya Neo, který byl představen před pár měsíci a nyní dosáhl prototypové fáze. V zásadě se jedná o handheldovou herní konzoli, která ovšem obsahuje převážně interní komponenty určené pro notebooky a již zmíněný operační systém od Microsoftu.

Prototypu dominuje sedmipalcový dotykový displej s technologií IPS a rozlišením 1280 x 800 pixelů. Po obou stranách se nachází ovládací prvky, které zahrnují joysticky a čtyřsměrné tlačítko. Na rozdíl od Nintendo Switch ovšem tyto ovladače nelze odpojit a nepočítá se ani s možností dokování konzole, tedy možností snadného hraní na velké obrazovce. K dispozici je také akcelerometr, o připojení k internetu se stará čip pro Wi-Fi 6 a energii komponentům dodává 47Wh baterie, o jejíž výdrži se zatím autoři nezmiňují.

A jaký hardware se nachází uvnitř? V první řadě prototyp využívá mobilní šestijádrový procesor AMD Ryzen 5 4500U založený na architektuře Renoir, který běží na frekvenci až 2,3 GHz, respektive až 4 GHz v režimu Turbo. O grafický výkon se stará integrované GPU AMD Radeon Vega 6 a nechybí ani 16GB operační paměť DDR4-4266 nebo 512GB úložiště PCIe NVMe SSD, které zajistí dostatek prostoru minimálně pro několik her.







Pasivní chlazení by nepřipadalo v úvahu, proto musel nastoupit jeden velký ventilátor a měděný heat sink. Zdá se, že svou práci docela zvládají, neboť testy při vysokém zatížení ukázaly teplotu procesoru 74 °C. Pokud se jedná o herní výkon, není na tom konzole úplně marně. Video nahrané na čínskou sociální síť Bilibili ukázalo, že tituly jako Final Fantasy XV nebo Detroit: Become Human běží na tomto kříženci se 30 FPS nebo výše. Sea of Thieves dosahuje 40 až 45 FPS, zatímco Forza Horizon dokonce až 60 FPS.

Vzhledem k tomu, že se bavíme o prototypu, není možné vyloučit změnu parametrů. Pokud ovšem půjde vše podle plánů, mohl by se handheld Aya Neo objevit na trhu v řádu měsíců. Na tvůrce nyní čeká především dokončení designu plošných spojů a herních ovladačů. Nejedná se však o jediný projekt, který si pohrává s myšlenkou mobilní herní konzole disponující Windows 10. Na lednovém veletrhu CES 2020 byl ukázán prototyp Dell Alienware UFO, který funguje podobně, ale z Nintendo Switch si vypůjčil i odpojitelné herní ovladače nebo možnost hraní na velké obrazovce.

