Backblaze: poruchovost SSD má zatím pozoruhodně podobný vývoj jako u HDD

Společnost Backblaze poskytuje cloudová úložiště, a tak provozuje řadu datových serverů, přičemž pravidelně také zveřejňuje přehled o tom , jakou poruchovost mají konkrétní modely pevných disků. Těch provozuje někdy i desetitisíce kusů daného typu, ale někdy třeba jen pouhé desítky, čili statistika může být tímto faktem značně poznamenána, pokud ovšem chceme srovnávat poruchovost jednotlivých modelů. Nyní ovšem jde obecně o všechny HDD a všechny SSD, které slouží v serverech firmy Backblaze.

Poruchovost HDD a SSD provozovaných firmou Backblaze nelze ze zveřejněných dat zcela srovnávat, neboť právě SSD jsou na rozdíl od pevných disků v jejich službách až od roku 2018, zatímco HDD mají čtyři roky náskok. Můžeme ale srovnat alespoň první čtyři roky obou typů úložišť znázorněných ve křivkách, které jsou velice podobné, ovšem s tím rozdílem, že HDD nezačínají na nule, ale už na 0,66% poruchovosti. Čili pevné disky v některých případech přišly už "mrtvé", anebo selhaly krátce po instalaci, což se v případě SSD využívaných firmou Backblaze zpravidla neděje.

Nyní je ale otázka, zda i SSD firmy Backblaze čeká v příštím roce prudký nárůst poruchovosti tak jako HDD. Dosavadní vývoj by na to ukazoval, ale to samozřejmě neznamená, že křivky budou podobné i nadále. To bude záviset především na tom, jak moc vytěžovaná tato SSD jsou, čili zda už se první instalované kusy neblíží k limitům životnosti svých pamětí. Právě to je odlišuje od pevných disků, kde životnost spojenou z počtem přepisů neřešíme, ale nich může odcházet mechanika, kterou zase nemají SSD.

Uvidíme tak v příštích letech, nicméně aktuálně jsou na tom u Backblaze po prvních čtyř letech lépe právě SSD s cca 1% poruchovostí, zatímco HDD se ve své době už blížily 2 %.

