Backblaze vydal statistiku poruchovosti SSD, jejich AFR klesla na 0,98 %

Backblaze si spojujeme především se statistikami spolehlivosti pevných disků, neboť jde o firmu, která provozuje několik datových center. Díky tomu má k dispozici obrovský vzorek disků, na kterých toto může studovat. V posledním čtvrtletí 2018 ale začala postupně přecházet i na SSD, to ale zatím ve velmi omezené míře. SSD používá jen jako bootovací jednotky, a to u všech nových datových center nebo u těch starších v případě havárie bootovacího HDD, který je pak už nahrazen bootovacím SSD. I proto je studovaný vzorek stále jen velmi malý a k 31. prosinci 2022 činil jen 2096 SSD, přičemž šlo o 13 různých modelů. 4 z těchto modelů byly navíc v počtu 3 SSD nebo méně. Proto je k datům potřeba přistupovat opatrně.

Za rok 2022 byla SSD provozována 934,4 tisíc drive-day (česky bychom to mohli přeložit asi jako “jednotkodní”, na drive-day ale asi správný český ekvivalent neexistuje) a během této doby jich umřelo 25. Celkově to dává AFR (Annualized Failure Rate, průměrnou roční úmrtnost) ve výši 0,98 %. Je to mírné zlepšení proti roku 2021, kdy šlo o 1,05 %, nicméně za rok 2020 bylo toto číslo pouhých 0,39 %.

Velmi se zlepšilo číslo SSD Crucial CT250MX500SSD1, který byl nasazen koncem roku 2021 a dvě rychlá úmrtí v těchto několika dnech vyhnala AFR na více než 43,2 % AFR. Za celý rok 2022 (62krát více drive-day) pak už umřely jen tři jednotky, což srazilo AFR na 1,04 %. Zajímavá je naprostá absence jakéhokoli selhání průmyslových Dell Dellboss VD, kde v letech 2020 až 2022 neselhal jediný. Přitom jich bylo provozováno více než Crucialů. Toto SSD ale v běžném prodeji neseženete. Další SSD byla mnohdy ve velmi malých počtech nebo velmi krátkých dobách a jak Backblaze správně uvádí, nemá smysl se zabývat čímkoli, co nemá alespoň nějakých 10 tisíc drive-day. Větší počty měly akorát dvě SSD Seagate s AFR 0,73 % a 1,98 % a jeden WD s AFR 1,95 %.

Backblaze se podíval také na teploty a zde si všiml jedné podivnosti. Zatímco u HDD byla průměrná teplota 29,1 °C, u SSD to bylo 34,9 °C. Vyzývá veřejnost, zda nemá nějaký nápad, čím by to mohlo být. Prozatímní teorie je, že by to mohlo být uspořádáním SSD v serverech, která jsou umístěna dále od hlavního proudu vzduchu. jenž chladí jednotky.