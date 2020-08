Baldur's Gate 3 vstoupí do předběžného přístupu na konci září, co nabídne?

Baldur's Gate 3 se sice příběhově odřízne od událostí předchozích dílů, ale my bychom na ně mohli najít alespoň řadu odkazů a snad potkat i známé postavy, neboť co je to ve světě Forgotten Realms ušmudlaných sto let? Právě ty dělí příběh nové hry od druhého dílu a jeho datadisku Throne of Bhaal. Krom toho, stále přece půjde o příběh odehrávající se na Sword Coast, části rozsáhlého kontinentu Faerûn.

Studio Larian se dnes konečně ozvalo s informacemi o tom, co můžeme očekávat od Baldur's Gate 3 v předběžném přístupu, který odstartuje 30. září, čili za pět týdnů. Především to bude mezi 20 až 25 hodinami zábavy, neboť zhruba tak dlouho nám zabere první akt. Hra už bude obsahovat většinou namluvené dialogy s titulky v několika jazycích (ale ne ve všech, které se plánují), vybrat si budeme moci mezi 6 třídami a 9 rasami, přičemž náš hlavní hrdina ještě nemůže být jednou z detailně vytvořených "origin" postav, ale aspoň si je budeme moci zařadit do party (až 5).

Může to být třeba upír Astarion s dlouhou a krutou minulostí, mocná bojovnice Lae'zel z lidu githyanki, urozený Wyll, který se upsal ďáblu a abychom snad měli důstojnou náhradu za Viconii, přijde její variace v podobě Shadowheart řadící se rovněž mezi kleričky bohyně Shar.

Pokud jde o srovnání hry v předběžném přístupu s titulem Divinity: Original Sin 2, který byl rovněž nabízen takto předčasně, pak se můžeme těšit na mnohem bohatší nabídku. Bude tu 80 soubojů (oproti 22 v DOS2), dále téměř 46 tisíc řádků dialogů (oproti 17.600), 596 postav (142) a také 146 kouzel či akcí (69). Tato nabídka navíc dále poroste, neboť na verzi pro předběžný přístup se ještě pracuje.

Larian také slibuje řadu nových herních mechanik, jako je třeba kouzlo Find Familiar, které nám opravdu vytvoří zvířecího přítele vlastní volby, skrz nějž můžeme vidět a slyšet. Zloděj tak může využít třeba kočku, která odvede pozornost stráže, apod. Early Access ale bude pochopitelně sloužit především pro testování a ladění hry, přičemž my se toho vůbec nemusíme aktivně účastnit. Postačí, že budeme hru hrát a poskytneme díky tomu potřebnou telemetrii. Jde třeba o heat mapy, jaké vidíme na následujícím obrázku ze světa DOS2.

Jedná se o zvýrazněná místa, kde postavy hráčů nejčastěji umírají, takže vývojáři pak snadno zjistí, kde jsou souboje až moc tuhé, nebo kde by mohli naopak přitvrdit. Podobné mapy také slouží k dalším analýzám třeba o vhodném rozmístění předmětů, atd.

