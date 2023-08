Baterie CATL Shenxing zlepšuje LFP: rychlejší 4C nabíjení aneb 400 km za 10 minut

Akumulátory LFP jsou mezi lithiovými akumulátory těmi, které mají velmi dobrou životnost, nižší cenu a také nižší negativní dopad na životní prostředí, na druhou stranu obvykle nevynikají v rychlosti nabíjení, jsou jedny z těch horších do chladných podmínek a mají nízkou energetickou hustotu. Čínská společnost CATL ale představuje jejich další variantu Shenxing, která má potlačit některé jejich neduhy. Podle výrobce nová generace podporuje 4C nabíjení. Spolu s vyšší hustotou by to tak mělo zajistit možnost vytvářet LFP elektromobily s dojezdem 700 km (patrně podle čínské normy, takže u nás s papírovými 550-600 km) a díky podpoře rychlého nabíjení pak zvládnout nabití 400 km dojezdu (v evropských papírových údajích spíše 300-350 km) za 10 minut. Připomeňme ještě to, že LFP akumulátorům obvykle nevadí nabíjení na 100 %, dá se ale předpokládat, že poslední procenta dojezdu se budou už nabíjet velmi pomalu, a tak to při dlouhých cestách nebude mít smysl.



CATL k tomu použil nanokrystalickou LFP katodu, která urychluje uvolňování lithiových iontů. Na anodě se naopak optimalizoval povrch grafitové struktury a je zde také nový elektrolyt s nižší viskozitou, takže jde o další krok, který umožňuje rychlejší pohyb iontů. Separátor klade také menší odpor, což rovněž přispívá k lepším výsledkům. Tato vylepšení by měla zlepšit i chování za nižších teplot, nicméně i tak CATL hovoří o tom, že zatímco při pokojových teplotách se 80 % nabije za 10 minut, v případě teplot okolo -10 °C je to 30 minut (a to není málo). Přesto zároveň hovoří o tom, že by za nízkých teplot měl akumulátor stále poskytovat vysoký výkon.

Nejde o hudbu vzdálené budoucnosti, výroba se má totiž začít ještě na konci roku a vozidla s touto baterií by měla být na trhu už v prvním čtvrtletí příštího roku (v Číně). Vzhledem k tomu, že CATL obvykle žádná velká zpoždění nemívá, by se tomu dalo i věřit (alespoň na první polovinu 2024).