Baterkové peklo: Tesla nestíhá vyrábět akumulátory 4680 pro Cybertruck

Elon Musk před nějakými 6 lety zpopularizoval pojem "produkční peklo" a od té doby se podobná pekla vztahují a zmiňují i s mnoha dalšími oblastmi. Tesla nyní čelí dalším podobným produkčním problémům jako před lety s Modelem 3, kteří někteří začínají nazývat baterkové peklo. Problémem je totiž nový formát baterií 4680. Ten by sám o sobě žádnou revoluci znamenat nemusel, základem je tu změna rozměrů z 21×70 mm na 46×80 mm, Tesla ale současně změnila i interní strukturu a způsob výroby (nejde tedy jen o pouhé zvětšení rozměrů). A právě tady je zakopaný pes. Jedním z procesů je suché vrstvení materiálů (tzv. dry coating) při výrobě katody. Proti klasické mokré verzi by mělo jít o ekologičtější proces, společnosti se ale nedaří ho škálovat tak, aby dokázala vyrobit dostatečný počet akumulátorů.



Jeden Cybertruck obsahuje okolo 1360 těchto článků, takže pokud má Tesla vyrobit cílových 250 tisíc vozů ročně, musela by vyrábět 340 milionů článků jen pro Cybertruck, nemluvě o dalších modelech. Hovoří se však o tom, že Tesla už vyráběla Model Y s články 4680, ale ve velmi omezeném množství, a většina měla stále typ 2170. Nyní se zahájením výroby Cybertrucku jsou pravděpodobně všechny články 4680 vyhrazeny pouze pro Cybertruck.



Jenže dle různých zdrojů magazínu Reuters se Tesle daří vyrábět jen 10 milionů článků za 4 týdny, což znamená zhruba 33 milionů za rok. Tesla je tak schopná kvůli akumulátorům vyrábět jen okolo 24 tisíc Cybertrucků ročně, nezmění-li se rychlost produkce akumulátorů, tedy méně než desetinu plánovaného množství. Spekuluje se, že vůz si rezervovalo okolo 2 milionů lidí, což by znamenalo 83 let na pokrytí nynějších objednávek. Tak to pochopitelně nebude, a to ze dvou důvodů. Dá se předpokládat navýšení rychlosti výroby a současně se dost mluví i o tom, že kvůli mnohem vyšší ceně Cybertrucku, než bylo avizováno, spousta lidí své rezervace ruší (otázkou tak budou nové, které nahradí ty zrušené). Každopádně Musk tvrdí, že velkosériovou výrobu článků 4680 nelze čekat dříve než v roce 2025.



A tak než se vůz začne opravdu velkosériově vyrábět, máme tu akorát video pěti Cybertrucků, které vytváří světelnou show. Toto video se objevilo na YouTube kanále společnosti Tesla.