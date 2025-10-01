Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Akumulátory, EV

Baterky do dálkovéých autobusů: Volvo uvedlo BZR Electric se 720 kWh NCA a 700km dojezdem

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Baterky do dálkovéých autobusů: Volvo uvedlo BZR Electric se 720 kWh NCA a 700km dojezdem
Akumulátory jsme měli nejprve v městských autobusech, postupně se dostávají do meziměstských a jak se zdá, Volvo tu má pokus pro dálkovou autobusovou dopravu. Představilo novou platformu BZR Electric s až 720kWh baterií.
Reklama
I když dálková autobusová doprava je z těch, kde se nástup elektrifikace s akumulátory dá považovat za jako jeden z nejméně vhodných (díky měnícím se řidičům se eliminují zastávky na trase, tedy není ani kdy nabíjet), společnost Volvo přichází s platformou pro elektrické autobusy, které jsou určené právě pro dálkový provoz. Představila totiž platformu BZR Electric, která má mít až 720 kWh baterií, což má zajistit zhruba 700km dojezd. Díky tomu by dopravní společnosti mohly nasadit elektrické autobusy na delší trasy než doposud. Volvo tak nyní pokryje celou svou nabídku od městských až po dálkové autobusy s možností mít elektrickou variantu.
 
Volvo 7900 (BZR Electric)
 
Akumulátor je typu NCA, což je stejná směs, kterou používá Tesla v některých vozech z USA (má sice vysokou hustotu, ale životnost a bezpečnost nepatří k těm nejlepším). Akumulátory mají 600V napětí a každý z nich má 90 kWh a hmotnost 535 kg.
 
Pokud jde o hmotnosti výsledných autobusů, tu pohotovostní neznáme, nicméně např. 15metrová verze Volva na bázi modelu 7900 postaveného na nové platformě v elektrice má celkovou hmotnost 27,2 tuny, zatímco naftová verze Volva 7900 ve stejné délce může vážit max. 26,5 tuny. 
 
Volvo BZR Electric šasi
 
V případě dvounápravové verze 4×2 může být délka autobusu 9,5 až 13,3 metru, přičemž vozy mohou být vybaveny 4-6 bateriemi (tedy 360 až 540 kWh). Volvo neuvádí dojezd, ale dá se předpokládat 350-525 km. Vůz může mít jeden nebo dva elektromotory. Jednomotorová verze EPT 402 má max. výkon 200 kW, točivý moment max. 425 Nm, nicméně po zpřevodování se na kola může dostat až 20.900 Nm. Dvoumotorová verze EPT802 je na dvojnásobku, tedy 400 kW a 850 Nm, zpřevodování je ale trochu jiné a na kola se dostane max. 33.500 Nm. Třínápravová varianta 6×2 může mít délku 12,5-15,0 metru a 5-8 akumulátorů (tedy 450 až 720 kWh). V tomto případě mají vozy vždy dva motory, tedy výkon až 400 kW.
 
Samotná platforma BZR Electric ale nemusí být použita jen u Volva. Šasi je dodáváno se 4metrovým "transportním" rozvorem (natahuje se pak až na 7,4 metru) a může být dodáno dalším výrobcům, kteří na něj postaví vlastní karoserie. Pokud jde o nabíjení, podporováno je 250kW CCS nebo 450kW OppCharge.
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Stellantis představuje baterie IBIS, jsou efektivnější a mají i vyšší životnost
Stellantis představuje baterie IBIS, jsou efektivnější a mají i vyšší životnost
29.9.2025, Milan Šurkala15
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %
27.9.2025, Milan Šurkala2
Panasonic chce v roce 2027 uvést akumulátory "bez anody"
Panasonic chce v roce 2027 uvést akumulátory "bez anody"
25.9.2025, Milan Šurkala6
Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
22.9.2025, Milan Šurkala17
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Micron oznamuje první vzorky HBM4 pamětí s rychlostí 11 Gbps
Micron oznamuje první vzorky HBM4 pamětí s rychlostí 11 Gbps
Včera, Milan Šurkala
Raspberry Pi 500+ dostává 2,4GHz ARM, 16GB RAM a RGB klávesnici
Raspberry Pi 500+ dostává 2,4GHz ARM, 16GB RAM a RGB klávesnici
Včera, Milan Šurkala3
Electronic Arts míří do soukromých rukou, kupují ho Arabové za rekordních 55 mld. USD
Electronic Arts míří do soukromých rukou, kupují ho Arabové za rekordních 55 mld. USD
Včera, Milan Šurkala2
Nevalidovaný rekord v přetaktování DDR5 přesáhl 13000 MT/s, oficiálně padla nižší hodnota
Nevalidovaný rekord v přetaktování DDR5 přesáhl 13000 MT/s, oficiálně padla nižší hodnota
Včera, Milan Šurkala
GeForce RTX 5000 Super nejspíš přijdou v březnu až květnu 2026, v hlavní roli má být více paměti
GeForce RTX 5000 Super nejspíš přijdou v březnu až květnu 2026, v hlavní roli má být více paměti
29.9.2025, Milan Šurkala5
E-Core v procesorech Apple A19 přináší o 22-29 % vyšší výkon při stejné spotřebě
E-Core v procesorech Apple A19 přináší o 22-29 % vyšší výkon při stejné spotřebě
29.9.2025, Milan Šurkala1
Stellantis představuje baterie IBIS, jsou efektivnější a mají i vyšší životnost
Stellantis představuje baterie IBIS, jsou efektivnější a mají i vyšší životnost
29.9.2025, Milan Šurkala15
Qualcomm uvedl ARMový Snapdragon X2 Elite, vrcholem je 18jádro Extreme s 5,0 GHz
Qualcomm uvedl ARMový Snapdragon X2 Elite, vrcholem je 18jádro Extreme s 5,0 GHz
29.9.2025, Milan Šurkala1