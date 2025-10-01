Baterky do dálkovéých autobusů: Volvo uvedlo BZR Electric se 720 kWh NCA a 700km dojezdem
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Akumulátory jsme měli nejprve v městských autobusech, postupně se dostávají do meziměstských a jak se zdá, Volvo tu má pokus pro dálkovou autobusovou dopravu. Představilo novou platformu BZR Electric s až 720kWh baterií.
I když dálková autobusová doprava je z těch, kde se nástup elektrifikace s akumulátory dá považovat za jako jeden z nejméně vhodných (díky měnícím se řidičům se eliminují zastávky na trase, tedy není ani kdy nabíjet), společnost Volvo přichází s platformou pro elektrické autobusy, které jsou určené právě pro dálkový provoz. Představila totiž platformu BZR Electric, která má mít až 720 kWh baterií, což má zajistit zhruba 700km dojezd. Díky tomu by dopravní společnosti mohly nasadit elektrické autobusy na delší trasy než doposud. Volvo tak nyní pokryje celou svou nabídku od městských až po dálkové autobusy s možností mít elektrickou variantu.
Akumulátor je typu NCA, což je stejná směs, kterou používá Tesla v některých vozech z USA (má sice vysokou hustotu, ale životnost a bezpečnost nepatří k těm nejlepším). Akumulátory mají 600V napětí a každý z nich má 90 kWh a hmotnost 535 kg.
Pokud jde o hmotnosti výsledných autobusů, tu pohotovostní neznáme, nicméně např. 15metrová verze Volva na bázi modelu 7900 postaveného na nové platformě v elektrice má celkovou hmotnost 27,2 tuny, zatímco naftová verze Volva 7900 ve stejné délce může vážit max. 26,5 tuny.
V případě dvounápravové verze 4×2 může být délka autobusu 9,5 až 13,3 metru, přičemž vozy mohou být vybaveny 4-6 bateriemi (tedy 360 až 540 kWh). Volvo neuvádí dojezd, ale dá se předpokládat 350-525 km. Vůz může mít jeden nebo dva elektromotory. Jednomotorová verze EPT 402 má max. výkon 200 kW, točivý moment max. 425 Nm, nicméně po zpřevodování se na kola může dostat až 20.900 Nm. Dvoumotorová verze EPT802 je na dvojnásobku, tedy 400 kW a 850 Nm, zpřevodování je ale trochu jiné a na kola se dostane max. 33.500 Nm. Třínápravová varianta 6×2 může mít délku 12,5-15,0 metru a 5-8 akumulátorů (tedy 450 až 720 kWh). V tomto případě mají vozy vždy dva motory, tedy výkon až 400 kW.
Samotná platforma BZR Electric ale nemusí být použita jen u Volva. Šasi je dodáváno se 4metrovým "transportním" rozvorem (natahuje se pak až na 7,4 metru) a může být dodáno dalším výrobcům, kteří na něj postaví vlastní karoserie. Pokud jde o nabíjení, podporováno je 250kW CCS nebo 450kW OppCharge.
Zdroj: electrive.com, volvobuses.com