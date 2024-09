BeamSpot, pouliční lampy se solárem, větrnou elektrárnou a baterií pro nabíjení EV

Velkým problémem elektromobility je infrastruktura pro jejich nabíjení. I když je rychlé nabíjení velmi důležité při dlouhých cestách, pro úspěch elektromobility je stěžejní nabíjení pomalé, a to tehdy, když se na nabíjení nečeká, tedy když vůz stojí tehdy, kdy by stál i normálně. Jde tedy o parkování na ulici, při nákupu a podobně. K tomuto účelu se už dnes začínají používat pouliční lampy, přičemž americká společnost Beam Global se toto snaží posunout ještě o něco dále. Představuje koncept pouličních lamp BeamSpot, které využívají stávající elektrickou infrastrukturu, která se používá ke svícení v noci, a přidává k ní několik dalších prvků, které celý koncept mají udělat více životaschopným.

Designově moderní, ale také poměrně robustní a velké (a pro někoho nejspíš i nevzhledné) lampy totiž obsahují solární panel o instalovaném výkonu 1 kW. To mi vychází na plochu okolo 4-5 m2, což je na na lampu pořádná "placka". Dále je tu větrná turbína s vertikálními lopatkami, které mají mít také instalovaný výkon 1 kW. V dobrých podmínkách se počítá s tím, že by mohla vyrobit dostatek elektřiny pro ujetí 220 mil (lehce přes 350 km). Jedna taková lampa má výšku okolo 9 metrů ve verzi bez větrné elektrárny a 13 metrů s ní. Do země se přivrtává přes 45cm základnu se 12 šrouby.

Součástí systému je bateriové úložiště o kapacitě 15 kWh, a toto vše je připojeno do stávající infrastruktury původní pouliční lampy. Energie se tak může brát ze sítě, baterie, soláru i větrné elektrárny podle toho, jak je potřeba, a jaké jsou aktuální podmínky. Maximální nabíjecí výkon činí 5,76 kW, což sice není vysoká rychlost nabíjení, ale za každou hodinu parkování to znamená cca 20-40 km dojezdu (ekvivalent toho, jako by vám do nádrže každou hodinu parkování přiteklo 1,5-3 litry benzínu/nafty). Lampa může být vybavena jedním nebo dvěma nabíjecími konektory.

Provozní teploty jsou od -20 °C až do +50 °C a výhodou bateriového úložiště i dvou různých zdrojů energie je, že může být v provozu i v případě výpadku elektrické energie v síti. S integrovanou baterií ale pravděpodobně nepůjde o levnou záležitost, nicméně cenu jsme se nedozvěděli. Zatím se mají budovat v San Diegu v USA a přes evropskou pobočku Beam Europe také v Srbsku.